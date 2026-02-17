Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Галатасарай
17.02.2026 19:45 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 15:20
Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 17 февраля в 19:45

Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля турецкий Галатасарай примет туринский Ювентус в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок состоится на стадионе Рамс Парк в Стамбуле и начнется ориентировочно в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основнрой этап Галатасарай завершил на 20-м месте с 10 очками. У Ювентуса 13 баллов и 13-я позиция.

Ответная игра запланирована на 25 февраля в Турине, на стадионе Альянц Арена (22:00).

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Ливерпулем, либо с Тоттенхэмом.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Галатасарай – Ювентус
