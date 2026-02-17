17 февраля турецкий Галатасарай примет туринский Ювентус в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок состоится на стадионе Рамс Парк в Стамбуле и начнется ориентировочно в 19:45 по Киеву.

Основнрой этап Галатасарай завершил на 20-м месте с 10 очками. У Ювентуса 13 баллов и 13-я позиция.

Ответная игра запланирована на 25 февраля в Турине, на стадионе Альянц Арена (22:00).

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Ливерпулем, либо с Тоттенхэмом.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

