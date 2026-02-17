17 февраля на Рамс Парк пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Галатасарай встретится с Ювентусом.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда досталась Окану Буруку после рекордного падения. А сейчас он удерживает с ней статус безусловной силы №1 в турецком футболе. В прошлом сезоне было оформлено требл из внутренних трофеев. Сейчас его уже не повторить - в январе уступили в решающем поединке за Суперкубок, конечно же, Фенербахче. И пока что никак не получается оторваться от него же в Суперлиге.

Зато сейчас клуб из Стамбула успешен в Лиге чемпионов. В этот раз, правда, рейтинга страны хватило, чтобы там стартовать уже в основном раунде - и в первой же встрече был разгром 1:5 во Франкфурте-на-Майне. Но потом турки выиграли трижды кряду, и этого хватило, чтобы в итоге, в сочетании с 1:1 дома с Атлетико в январе, добиться выхода в плей-офф.

Ювентус

Клуб за последний год дважды менял наставника. Сначала к прошлой весне полностью разочаровал Тиаго Мотта. Но Тудор, тогда выполнивший свою задачу в виде завоевания четвертого места в Серии А, потом показывал все более плохие результаты. И в итоге был заменен на Спаллетти. С ним получается вести спор за третье место в Италии. Правда, без осечек не обходится, и среди них особняком стоят 0:3 с Аталантой в кубке.

В Лиге чемпионов итальянцы начинали не лучшим образом - с ничьих против Боруссии и Вильярреала при поражении Реалу. Но потом и тут прибавили после смены наставника. Только в первом поединке при Лучано, со Спортингом, и последнем, с Монако, были ничьи. В остальных матчах команда из Турина брала победы, в итоге спокойно выйдя в плей-офф.

Статистика личных встреч

До этого было шесть очных поединков. И у итальянцев в них только одна победа, при паре поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут фаворитом гостей. Но все же это пока первый поединок, и никто чрезмерно рисковать не будет - ждем, что тут закончат с тотал меньше 3,0 голов(коэффициент - 1,62).