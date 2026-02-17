Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Галатасарай
17.02.2026 19:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 15:32 |
287
0

Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 февраля в 19:45 по Киеву

17 февраля 2026, 15:32 |
287
0
Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

17 февраля на Рамс Парк пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Галатасарай встретится с Ювентусом.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда досталась Окану Буруку после рекордного падения. А сейчас он удерживает с ней статус безусловной силы №1 в турецком футболе. В прошлом сезоне было оформлено требл из внутренних трофеев. Сейчас его уже не повторить - в январе уступили в решающем поединке за Суперкубок, конечно же, Фенербахче. И пока что никак не получается оторваться от него же в Суперлиге.

Зато сейчас клуб из Стамбула успешен в Лиге чемпионов. В этот раз, правда, рейтинга страны хватило, чтобы там стартовать уже в основном раунде - и в первой же встрече был разгром 1:5 во Франкфурте-на-Майне. Но потом турки выиграли трижды кряду, и этого хватило, чтобы в итоге, в сочетании с 1:1 дома с Атлетико в январе, добиться выхода в плей-офф.

Ювентус

Клуб за последний год дважды менял наставника. Сначала к прошлой весне полностью разочаровал Тиаго Мотта. Но Тудор, тогда выполнивший свою задачу в виде завоевания четвертого места в Серии А, потом показывал все более плохие результаты. И в итоге был заменен на Спаллетти. С ним получается вести спор за третье место в Италии. Правда, без осечек не обходится, и среди них особняком стоят 0:3 с Аталантой в кубке.

В Лиге чемпионов итальянцы начинали не лучшим образом - с ничьих против Боруссии и Вильярреала при поражении Реалу. Но потом и тут прибавили после смены наставника. Только в первом поединке при Лучано, со Спортингом, и последнем, с Монако, были ничьи. В остальных матчах команда из Турина брала победы, в итоге спокойно выйдя в плей-офф.

Статистика личных встреч

До этого было шесть очных поединков. И у итальянцев в них только одна победа, при паре поражений.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.38 для Галатасарая и 2.30 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают тут фаворитом гостей. Но все же это пока первый поединок, и никто чрезмерно рисковать не будет - ждем, что тут закончат с тотал меньше 3,0 голов(коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
17 февраля 2026 -
19:45
Ювентус
Тотал меньше 3.0 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Галатасарай Ювентус Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом
Футбол | 17 февраля 2026, 13:13 1
Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом
Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом

Они оказались ненужными на Олд Траффорд…

Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17 февраля 2026, 08:50 0
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»

Американец организует боксерский турнир

В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
Футбол | 16.02.2026, 15:21
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Футбол | 17.02.2026, 11:32
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем