Игор Тудор как белый флаг Тоттенхэма

Ну вот, доигрались. Точнее, доназначались. Историю падения «Тоттенхэма» можно чудесно отследить по последним тренерским назначениям. Сначала Почеттино, Моуринью, Конте: ощущаете, как звучит? «Шпоры» тогдашние действительно были незаурядной командой, претендующей как минимум на зону Лиги чемпионов. А вот что дальше случилось с этим клубом. Следите за руками. Постекоглу, Франк, теперь вот Тудор. Дальше падать уже фактически и некуда, ведь дальше уже дно.

И кто им после этого доктор?

Откровенно говоря, не думал, что после отставки Франка «Хотспурс» решатся на такой вот кардинальный шаг. Можно было с тем же успехом назначить временным исполняющим обязанности главного одного из ассистентов Франка или наставника дубля. Хуже не было бы. А можно было бы вернуть Постекоглу.

Но лондонцы с какого-то перепугу решились ангажировать Игора Тудора, изгнанного прошлой осенью из «Ювентуса» за отсутствие результатов и создание напряженной атмосферы в коллективе.

Что тут скажешь? Большому кораблю – большое кораблекрушение.

ФК Тоттенхэм

Не поймите меня превратно, лично против Тудора я не имею ровным счетом ничего. В бытность футболистом в оптимальном возрасте этот мощный центрбек был одним из лучших в своем амплуа в одной из лучших на то время команд мира («Ювентус»). Неуступчивый, жесткий, отлично читающий игру и еще лучше играющий головой. Он мог, точнее, должен был стать звездой на ЧМ-2002 года, но был вынужден пропустить Мундиаль из-за травмы. Наверняка тот момент до сих пор в нем не переболел.

Но вот как тренер бывший футболист сборной Хорватии оказался лишен главной своей игроцкой фишки – отличной игры головой. Уж извините, но мне он больше напоминает физрука. Такого себе дядьку с устрашающим видом, который если и умеет что-то, так это за короткое время ставить «физику». Это у него действительно получалось неплохо.

Но, поставив эту пресловутую «физику», тренер Игор Тудор не мог ее «нанизать» на тактику, ибо в этом вопросе он не силен, а ассистентом с соответствующими качествами обзавестись до сих пор не сумел. И по этой причине – отсутствии гибкости и неумении варьировать игровыми схемами – хорватский специалист почти нигде не задерживался больше сезона.

Единственное исключение из правила – его родной «Хайдук». Однако в этой связи нужно сделать поправку, что Игор в коллективе из Сплита продержался больше двух лет по той простой причине, что сначала он там работал ассистентом главного тренера, а уже потом рулил сам.

Главное достижения Тудора-тренера во главе «Хайдука» – выигрыш Кубка Хорватии. Собственно, это его вообще главное тренерское достижение, ибо дальше были лишь локальные всплески да глобальные провалы.

В «Хайдуке» Тудор тренировал нашего Артема Милевского. И наш Артем Милевский тот свой карьерный период вспоминает с теплотой. А все потому, что когда Тудор покидал коллектив из Сплита, то пригласил «Милю» отдохнуть на яхте. По словам Артема, Тудор предложил ему там выпить виски. «Ну как при таком тренере не выпить?», – откровенничал Милевский.

После «Хайдука» у Тудора был греческий ПАОК, с которым он подписал трехлетний контракт. Но в команде из Салоник он не проработал и года: был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Дальше был турецкий «Карабюкспор». В этой экстравагантной команде выступал тогда наш не менее экстравагантный нападающий Евгений Селезнев. Как говорится, вот и встретились два одиночества.

Мне ничуть не удивительно, что и «Селя» очень тепло отзывался о Тудоре. «Тудор – топ-человек. Я провел под его руководством только пять тренировок, но уже по этому было видно, что у мужчины есть яйца. Я кайфовал от общения с Игором». По словам Селезнева, Тудор не заставлял его соблюдать диету, а наоборот, «заставлял меня есть все подряд».

В этом «Споре» Тудор не провалился, хотя и высот не достиг. Тем не менее, его пригласили в гранд турецкого футбола – в «Галатасарай». А вот там «мужчина с яйцами» провалился: не проработал и года, хотя соглашение было рассчитано на полтора сезона.

Что это было, когда его назначили главным в «Удинезе», а затем убрали после четырех матчей, а затем снова назначили, чтобы опять убрать и досрочно расторгнуть соглашение – думаю, и сам Игор не понял.

Тем не менее, провал в Удине не повлиял на дальнейшую тренерскую карьеру бывшего центрбека «Ювентуса». Его ангажировала «Верона». Правда, перед тем Тудор снова решился зайти в мутные воды «Хайдука». И снова неудача: вместо трех лет по контракту проработал лишь восемь месяцев.

А вот в «Вероне» у него получилось. В «Верону» его позвали уже по ходу сезона 2021/22, когда команда проиграла три стартовые поединки. Тут и позвали «кризисного менеджера».

И «кризисный менеджер» отлично себя проявил: в первом же туре под его руководством «Верона» переиграла «Рому». А дальше переиграла еще одного римского гранда – «Лацио», а затем выиграла и у еще одной родной для хорвата команды – «Юве».

В итоге в том сезоне «Эллас Верона» финишировала на девятом месте: это лучшая позиция команды в серии А в нынешнем столетии.

А вот дальше случилось ожидаемое. И хотя в этот раз Тудор не провалился, как специалист, он провалился, как менеджер. Просто менеджер, без намека на кризис. Он побил горшки с руководством клуба и хлопнул дверью.

На фоне относительного успеха в «Вероне» Тудора подобрал «Марсель». В этой команде он успел поработать с еще одним украинским легионером – Русланом Малиновским. Тудор о «Малине» очень хорошо отзывался, впрочем, как и «Малина» о Тудоре.

Нельзя сказать, что в Марселе Игор провалился: итоговое третье место, но вылет в полуфинале Кубка Франции от команды со второго дивизиона, провал в групповом этапе Лиги чемпионов. Плюс – конфликт с главной звездой команды Димитри Пайе. Плюс – шероховатости с клубным руководством.

Тем не менее, Тудор проработал на «Велодроме» целый сезон, что для него совсем не свойственно. Целый сезон он проработал лишь в «Хайдуке». И дальше ситуация для Игора не поменялась.

Далее на горизонте у него был «Лацио». Остановка лишь на несколько месяцев. Точнее, на 11 матчей. В первом из них он хлопнул родной «Юве». Но дальше – ничего особенного. Плюс побил горшки с президентом «лациале» Лотито. Хотя тут стану за защиту тренера, ибо вряд ли кто-то найдется из уважающих себя специалистов, кто не конфликтовал с главой «Лацио».

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор за последние 10 лет сменил 10 клубов

Ну, а дальше был «Ювентус». Наверное, они таки должны были встретиться: бывшая звезда клуба в качестве «кризис-менеджера», и просто кризисный на данный момент «Ювентус».

Туринцы попали впросак с приглашением на тренерский мостик Мотты, и искали сменщика, чтобы быстро и сразу. Такового нашли в лице Тудора.

Тудор смог спасти проваленный сезон и вывел команду в Лигу чемпионов.

Тут бы руководству «Старой синьоры» взять бы, да и попрощаться со своей бывшей звездой, но в знак благодарности за спасенный сезон «Ювентус» продлил соглашение с Тудором. И Тудор благополучно провалился, параллельно поссорившись и с игроками, и с боссами. После серии из восьми матчей без побед его уволили. Под его руководством «бьянко-нери» ни разу не выиграли в Лиге чемпионов.

Завалы пришлось разгребать Спаллетти. Разгреб благополучно, молодец.

А Тудор снова ушел отдыхать, успев отхватить от туринского клуба три миллиона евро неустойки.

Почему-то мне казалось, что дальше в его карьере будет либо «Хайдук», либо какая-то безродная итальянская команда. Но тут руководство «Тоттенхэма» вдруг проснулось не с той ноги и решило, что уж если падать, то падать нужно не иначе как больно. И глубоко. И назначили главным тренера, не имеющего опыта работы в АПЛ. Не имеющего, по большому счету, опыта как такового работы долго на одном месте.

Да и правда, зачем эти полумеры? Врач сказал – в морг, значит, в морг.