Как сложилась судьба 8 игроков МЮ, от которых клуб избавился прошлым летом

Летом минувшего года в Манчестер Юнайтед наметилась серьезная кадровая чистка, вследствие чего Олд Траффорд пришлось покинуть сразу нескольким весьма известным футболистам, некоторые из которых являлись любимчиками тамошних завсегдатаев. Сложно сказать, насколько это решение помогло “красным дьяволам” стать более сильными и успешными, особенно учитывая тот факт, что должности главного тренера по ходу сезона уже успел лишиться португальский специалист Рубен Аморим, во многом и принимавший решения попрощаться с героями нашего сегодняшнего материала, но сейчас не об этом.

Давайте поговорим, как сложилась судьба и карьера тех, кто оказался балластом для Манчестер Юнайтед летом минувшего года…

Кристиан Эриксен

Возраст: 34 года

Гражданство: Дания

Нынешний клуб: Вольфсбург

Getty Images. Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен перешел в Манчестер Юнайтед свободным агентом из Брентфорда в июле 2022 года. За “красных дьяволов” опытный и мастеровитый хавбек успел провести 107 матчей, однако в целом не демонстрировал того уровня, которым в прежние годы удивлял футбольную Европу в рядах Аякса и Тоттенхэма. Сумев отличиться лишь 8 забитыми мячами и 19 ассистами, летом 2025-го Кристиан покинул Олд Траффорд, так как в клубе банально решили не предлагать ему новый контракт.

В середине сентября Эриксен трудоустроился в Вольфсбурге, где получает стабильную игровую практику. Впрочем, прямо сейчас дела у “волков” обстоят не лучшим образом: команда рискует вылететь во Вторую Бундеслигу, и если это случится, то крайне сомнительно, чтобы датский полузащитник пожелал играть там, даже несмотря на контракт с клубом, срок действия которого рассчитан до лета 2027-го.

Андре Онана

Возраст: 29 лет

Гражданство: Камерун

Нынешний клуб: Трабзонспор

За камерунского кипера Онана Манчестер Юнайтед заплатил Интеру чуть больше 50 миллионов евро, однако в целом этот переход вряд ли можно называть успешным для “красных дьяволов”. В составе манкунианцев африканский голкипер неоднократно допускал совершенно необъяснимые ляпы, которые обходились его команде не только потерей очков, но и вылетом из кубковых соревнований…

В середине сентября минувшего года, де-факто еще в летнее трансферное окно (для турецкой Суперлиги), руководство Манчестер Юнайтед согласилось принять предложение Трабзонспора по аренде Онана. На Олд Траффорд посчитали, что вояж в Турцию может помочь Андре вновь обрести былую уверенность в своих силах, а самому МЮ – получше оценить способности имеющихся в распоряжении вратарей, в частности, талантливого бельгийца Ламменса, за которого был заплачен 21 миллион евро. В Трабзонспора Онана действительно имеет стабильную игровую практику, и в целом болельщики этого клуба им довольны, вот только вопрос – сумеют ли турки оставить Андре в своих рядах и дальше. Дело в том, что в аренде нет опции выкупа, а потому в конце текущего сезона к вопросу о будущем Онана боссам Манчестер Юнайтед придется возвращаться вновь – возможно, уже в тесном контакте с новым главным тренером, если Майкла Каррика не лишат приставки “и.о.”

Джейдон Санчо

Возраст: 25 лет

Гражданство: Англия

Нынешний клуб: Астон Вилла

В июле 2021 года трансфер Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии обошелся Манчестер Юнайтед в 85 миллионов евро. Казалось, что “красные дьяволы” приобретают футболиста, способного на долгие годы закрыть проблему с вингерами, но… На самом деле, Санчо исключительно разочаровал, отличившись 12 голами и 6 ассистами в 83 матчах за МЮ, что на фоне его куда более высокой результативности в Германии выглядело словно насмешкой над трансферными усилиями “красных дьяволов” по привлечению Джейдона в свои ряды.

Минувший сезон Санчо на правах аренды отыграл в Челси, но там отказались его выкупать, заплатив штраф МЮ вместо реализации обязательства о покупке. В итоге Джейдону активно подыскивали новый клуб, и буквально на финише работы летнего окна его удалось на правах аренды пристроить в Астон Виллу. Однако в стане бирмингемцев Санчо пока также не блещет и не радует, не сумев забить ни одного мяча в 15 матчах в рамках Премьер-лиги. Неудивительно, что в СМИ уже поползли слухи о желании Джейдона вновь вернуться в Бундеслигу, причем сделать это летом нынешнего года Санчо будет значительно проще, так как не придется спрашивать мнение у МЮ, с которым у вингера в конце текущей кампании как раз истекает трудовое соглашение.

Маркус Рэшфорд

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия

Нынешний клуб: Барселона

Воспитанник академии МЮ Маркус Рэшфорд долгое время был одним из любимцев Олд Траффорд, демонстрируя яркий футбол и прекрасную результативность. Однако в какой-то момент что-то в игре этого флангового форварда откровенно разладилось, и в клубе решили подыскать для него новые варианты в карьере. Как итог: вторую часть минувшего сезона Рэшфорд отыграл в Астон Вилле, а летом 2025-го на правах аренды был отправлен выступать за Барселону.

В Испании Маркус обрел новые стимулы и в целом имеет очень неплохие показатели (10 голов и 13 ассистов в 34 матчах). По сообщениям из прессы, Рэшфорду очень комфортно работается с Ханси Фликом, а еще англичанин уже обзавелся собственным жильем в Барселоне, покидать которую он крайне не хотел бы. И пускай контактов между “блаугранас” и “красными дьяволами” о выкупе договора Рэшфорда еще не было, практически нет сомнений, что Маркуса на Олд Траффорд мы уже вряд ли когда-либо увидим. По крайней мере, в форме Юнайтед…

Виктор Линделеф

Возраст: 31 год

Гражданство: Швеция

Нынешний клуб: Астон Вилла

Шведский центрбек Виктор Линделеф провел на Олд Траффорд восемь лет карьеры, прежде чем был отпущен свободным агентом летом 2025-го. В клубе посчитали, что Линделеф уже не способен быть полезным на высоком уровне, а вот в Астон Вилле поверили в Виктора, дав ему контракт на два сезона с опцией пролонгации еще на год.

Но пока выиграть конкуренцию в стане “вилланов” у Линделефа не очень-то и получается. Он сыграл 12 матчей в АПЛ, шесть раз выйдя в основе и шесть раз – со скамейки запасных. Нынешний статус шведа в Астон Вилле – это футболист ротации, поэтому вряд ли в МЮ кто-либо жалеет о решении все-таки расстаться с Линделефом, за которого в свое время было заплачено португальской Бенфике 35 миллионов евро.

Расмус Хойлунд

Возраст: 23 года

Гражданство: Дания

Нынешний клуб: Наполи

Датский центрфорвард Расмус Хойлунд стал еще одним футболистом, на которого в Манчестер Юнайтед не пожалели денег, но который не оправдал существенных инвестиций (почти 78 миллионов евро) в свой трансфер. За два года на Олд Траффорд Хойлунд провел 95 матчей, в которых отличился 26 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Вроде бы не так и мало, однако от него ожидали значительно большего, ведь поначалу Расмуса в СМИ даже сравнивали с другим представителем северо-европейского региона – норвежцем Эрлингом Холандом из Манчестер Сити.

После покупки Шешко боссы МЮ подыскали для Хойлунда вариант с арендой в Наполи, и возвращение в итальянскую Серию А в целом благотворно сказалось на карьере датчанина. Нынче тот имеет на своем счету 12 голов и 4 ассиста в 31 поединке за неполитанцев, и если Наполи удастся квалифицироваться по итогам сезона в Лигу чемпионов-2026/27, то контракт Расмуса будет выкуплен, что избавит его от необходимости вновь возвращаться на Олд Траффорд, так и не принесший ему счастья.

Антони

Возраст: 25 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: Бетис

Getty Images. Антони

Бразильский вингер Антони стал еще одним примером того, насколько провальной может быть трансферная деятельность в Манчестер Юнайтед. Летом 2022-го английский клуб отвалил аж 95 миллионов евро за право подписать бразильца из Аякса, где тот блистал на весь континент. Однако на Олд Траффорд Антони почти мгновенно превратился в бледную тень себя прежнего, и изменить ситуацию к лучшему не удалось ни Эрику тен Хагу, ни Рубену Амориму.

Еще в январе минувшего года МЮ отпустил Антони в аренду Бетис, где тот расцвел и вновь превратился в лидера команды. Впрочем, боссы Юнайтед понимали, что возвращать бразильца в команду не имеет ни малейшего смысла, а потому все лето пытались найти максимально выгодный вариант с полноценной продажей Антони. Среди явных претендентов значился Бетис, однако больших денег этот клуб предложить англичанам не мог. В результате испанцы, дождавшись начала сентября, просто воспользовались отсутствием других предложений, и все-таки оформили полноценный выкуп Антони за 22 миллиона евро. И абсолютно не прогадали, так как бразилец продолжает оставаться важной фигурой для «зелено-белых», которые в текущем сезоне близки к тому, чтобы квалифицироваться как минимум в Лигу Европы.

Алехандро Гарначо

Возраст: 21 год

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: Челси

Воспитаннику академии МЮ аргентинцу Алехандро Гарначо СМИ прочили едва ли не славу его соотечественников Диего Марадоны и Лионеля Месси, однако в какой-то момент футболист посчитал, что ему нужно покинуть Олд Траффорд, да и в самом клубе начали проявлять сомнения относительно успешного будущего Гарначо в футболке “красных дьяволов”.

Как итог: в конце августа 2025-го МЮ согласился продать Гарначо в Челси за 46 миллионов евро. Но переезд в Лондон не оказался для Алехандро простым. Начало его карьеры за “синих” было удручающим: в первых шести матчах за новую команду вингер не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. И пускай в Челси Гарначо продолжают предоставлять регулярную игровую практику, пока называть этот переход успешным для «синих» не дает сама статистика южноамериканского легионера: 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ – это явно не те показатели, которые стоят почти пятидесяти миллионов евро, даже с учетом нынешних откровенно “перегретых” цен на футболистов.

Текст: meta.ua