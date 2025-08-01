Победы Шахтера и Полесья, провал Александрии, трофей для Трубина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 июля.

1А. Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове

Команда Турана закрыла дуэль против именитого соперника в квалификации Лиги Европы

1В. Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию

Горняки убедительно прошли Бешикташ и дальше сыграют с Панатинаикосом

2А. Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому

Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

2В. Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану

Украинская команда имела моменты, но их не реализовала и вылетела с Лиги конференций

2С. Итоги Q2 Лиги конференций. Все пары Q3: Реванш Полесья, кошмар Александрии

Житомирская команда в 3-м раунде отбора сыграет с венгерским клубом Пакш

3. Трофей для Трубина. Определен обладатель Суперкубка Португалии

Бенфика переиграла Спортинг со счетом 1:0 в поединке за титул

4А. Костюк выиграла триллер у Касаткиной в 1/16 финала супертурнира в Монреале

В третьем раунде тысячника в Канаде Марта в трех сетах вырвала победу у Дарьи

4В. Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку

Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника

5А. Шахтер сыграет с греческим клубом в Лиге Европы. Когда и где пройдут матчи?

Горняки дважды переиграли Бешикташ во 2-м раунде и вышли на Панатинаикос

5В. Марибор или Пакш? Определен следующий соперник Полесья в Лиге конференций

Венгерский клуб Пакш выиграл по сумме двух матчей и далее сыграет с волками

6. Они не разрешили! Александрия в Белграде столкнулась с неожиданным запретом

Сербские организаторы запретили украинцам выйти на поле с флагом Украины

7. Стартовал новый чемпионат Украины U-19. Два разгрома в первый день

Сыграны два матча

8А. Олимпийские чемпионы неожиданно выбыли. Известна первая пара полуфинала ЛН

Сборная Франции уступила Словении в четвертьфинальном матче Лиги наций

8В. Разгромная развязка. Польша и Япония определили последнего полуфиналиста ЛН

Состоялся последний матч четвертьфинала международного турнира по волейболу

9. Королевский спринт, золото Маршана, полуфинал Украины. Как прошел 5 день ЧМ

На чемпионате мира по плаванию разыграно еще пять комплектов наград

10. Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты, расписание и прогноз на этап

Анонс 14-го этапа Ф1. Непредсказуемая погода и последний шанс перед летней паузой