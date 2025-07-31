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Лига конференций
Марибор
31.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Пакш Проходит дальше
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Лига конференций
31 июля 2025, 23:02 | Обновлено 31 июля 2025, 23:08
1579
1

Марибор или Пакш? Определен следующий соперник Полесья в Лиге конференций

Венгерский клуб Пакш выиграл по сумме двух матчей и далее сыграет с волками

31 июля 2025, 23:02 | Обновлено 31 июля 2025, 23:08
1579
1
Марибор или Пакш? Определен следующий соперник Полесья в Лиге конференций
ФК Марибор

Определён следующий соперник житомирского Полесья в Лиге конференций.

31 июля 2025 года в Мариборе состоялся второй матч квалификации Q2 Лиги конференций между местным клубом «Марибор» и венгерской командой «Пакш».

Во втором поединке зафиксирована ничья 1:1, а неделю ранее первый матч завершился победой «Пакша» (1:0).

«Пакш» вышел в Q3 Лиги конференций, где сыграет против житомирского Полесья.

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа, волки проведут первую игру на условно домашней арене.

Лига конференций УЕФА. Квалификация Q2

Ответный матч, 31 июля 2025

Марибор (Словения) – Пакш (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Чипамба, 34 – Гарасти, 57

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Dynamo forever
Можно проходить. Главное не разбазаривать первую игру.
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