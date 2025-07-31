Марибор или Пакш? Определен следующий соперник Полесья в Лиге конференций
Венгерский клуб Пакш выиграл по сумме двух матчей и далее сыграет с волками
Определён следующий соперник житомирского Полесья в Лиге конференций.
31 июля 2025 года в Мариборе состоялся второй матч квалификации Q2 Лиги конференций между местным клубом «Марибор» и венгерской командой «Пакш».
Во втором поединке зафиксирована ничья 1:1, а неделю ранее первый матч завершился победой «Пакша» (1:0).
«Пакш» вышел в Q3 Лиги конференций, где сыграет против житомирского Полесья.
Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа, волки проведут первую игру на условно домашней арене.
Лига конференций УЕФА. Квалификация Q2
Ответный матч, 31 июля 2025
Марибор (Словения) – Пакш (Венгрия) – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Чипамба, 34 – Гарасти, 57
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