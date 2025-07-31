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Лига конференций
ФК Санта-Колома
31.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 4
Полесье Проходит дальше
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Лига конференций
31 июля 2025, 20:54 | Обновлено 31 июля 2025, 21:34
5929
12

Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому

Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

31 июля 2025, 20:54 | Обновлено 31 июля 2025, 21:34
5929
12
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело ответный матч с андоррской «Санта-Коломой» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. После первой дуэли команда Руслана Ротаня подверглась жесткой критике, ведь она проиграла менее статусному оппоненту со счетом 1:2. Исправлять ситуацию нужно было на поле соперников.

«Волки» активно начали поединок, и сделали то, что с нетерпением ждали украинские болельщики: забили быстрый гол. Причем сделать это житомирянам помогли хозяева поля, которые обрезались возле собственных ворот, а завершающий удар нанес Михайличенко. Идеальное начало.

Гости продолжили агрессивно идти в прессинг, но вскоре «голуби» завладели преимуществом. А в действиях подопечных Ротаня присутствовала нервозность, которая особенно просматривалась при навесах в штрафную «Полесья». Хозяева поля явно намеревались, как и в первом матче, сразу ответить результативной атакой. И близок к успеху был Леон, который головой пробил рядом со штангой.

В дальнейшем команды заметно осторожничали и дорожили мячом. «Полесье» создало еще один хороший момент для взятия ворот, но у Филиппова не получился удар с линии штрафной.

Начало второй половины встречи, как и стартовые минуты поединка, подарило радостные эмоции украинским болельщикам. После серии скидок мяч оказался у Филиппова, который поразил цель. Правда радость была совсем недолгой. Уже следующая атака «Санта-Коломы» завершилась прострелом Моурело, после которого Крушинский срезал мяч в ворота гостей.

«Волки» продолжали активно прессинговать соперников и сумели таки склонить чашу весов в свою пользу. Увеличил преимущество «Полесья» Андриевский, который замкнул выверенный прострел Назаренко. А четвертую результативную атаку гостей начал Кудрик, далее Назаренко пробил мимо неоправданно далеко вышедшего голкипера, и Гайдучик отправил мяч в ворота.

Получив такой удар, хозяева поля выглядели обреченными и не смогли вернуть интригу в противостояние. «Полесье» сумело исправить ситуацию после сенсационного домашнего поражения, одержало первую в своей истории еврокубковую победу и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Санта-Колома» – «Полесье» – 1:4. Первый матч – 2:1.

Голы: Крушинский (49, автогол) – Михайличенко (4), Филиппов (48), Андриевский (60), Гайдучик (77), Йосефи (90+4)

Предупреждения: Ремолинс (23), Сан-Николас (37), Архона (74) – Караман (14), Михайличенко (45+2), Андриевский (50), Бабенко (66)

«Санта-Колома»: Руис, Систеро, Д.Родригес (Агарби, 79), Сан-Николас (Росс, 79), Креспо, Ремолинс (Феррейра, 56), Пуэрто (Давид Лопес, 56), Архона (Гальего, 79), С.Родригес, Леон, Моурело

«Полесье»: Кудрик, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский (Таллес Коста, 68), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Караман (Йосефи, 46), Назаренко, Филиппов (Гайдучик, 75), Гуцуляк (Мельниченко, 85)

Арбитр: Бен МакМастер (Северная Ирландия)

Стадион ФФА (Энкамп, Андорра)

САНТА-КОЛОМА – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Айвенго
Одне дно з країни, площа якої в 6 разів менша Житомирської області грала з іншим дном. За що тільки 2 дну платять шалені гроші ? Буде сильніший суперник і далі вже буде гра в одні ворота. 
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0
Олег Мандрівник
Приятно удивили 
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0
Golhrenshtanga
Що то було в першому матчі 
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0
Фанькин кот
Молодцы, хоть одна украинская команда не из топ-2 УПЛ, не вылетает в первом же раунде квалифая👍
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0
roman75zpr
Реабилитировались.... теперь - не расслабляться!
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0
Муґунот Уух
Зер ґут
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0
jugulator
Молодці, але в першому матчі мав бути такий саме рахунок.
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0
Перець
Перша команда Упл яка з 3 місця  за 5 років пройшла далі молодці
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0
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Avaksi
Навіть не сумнівався
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0
Frank Piter
Реванш с бронзовым призером Андорры взят.. Трепещи ЛК, Ротаньбол с волчицами идет.
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-4
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