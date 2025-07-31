Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому

Житомирское «Полесье» провело ответный матч с андоррской «Санта-Коломой» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. После первой дуэли команда Руслана Ротаня подверглась жесткой критике, ведь она проиграла менее статусному оппоненту со счетом 1:2. Исправлять ситуацию нужно было на поле соперников.

«Волки» активно начали поединок, и сделали то, что с нетерпением ждали украинские болельщики: забили быстрый гол. Причем сделать это житомирянам помогли хозяева поля, которые обрезались возле собственных ворот, а завершающий удар нанес Михайличенко. Идеальное начало.

Гости продолжили агрессивно идти в прессинг, но вскоре «голуби» завладели преимуществом. А в действиях подопечных Ротаня присутствовала нервозность, которая особенно просматривалась при навесах в штрафную «Полесья». Хозяева поля явно намеревались, как и в первом матче, сразу ответить результативной атакой. И близок к успеху был Леон, который головой пробил рядом со штангой.

В дальнейшем команды заметно осторожничали и дорожили мячом. «Полесье» создало еще один хороший момент для взятия ворот, но у Филиппова не получился удар с линии штрафной.

Начало второй половины встречи, как и стартовые минуты поединка, подарило радостные эмоции украинским болельщикам. После серии скидок мяч оказался у Филиппова, который поразил цель. Правда радость была совсем недолгой. Уже следующая атака «Санта-Коломы» завершилась прострелом Моурело, после которого Крушинский срезал мяч в ворота гостей.

«Волки» продолжали активно прессинговать соперников и сумели таки склонить чашу весов в свою пользу. Увеличил преимущество «Полесья» Андриевский, который замкнул выверенный прострел Назаренко. А четвертую результативную атаку гостей начал Кудрик, далее Назаренко пробил мимо неоправданно далеко вышедшего голкипера, и Гайдучик отправил мяч в ворота.

Получив такой удар, хозяева поля выглядели обреченными и не смогли вернуть интригу в противостояние. «Полесье» сумело исправить ситуацию после сенсационного домашнего поражения, одержало первую в своей истории еврокубковую победу и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Санта-Колома» – «Полесье» – 1:4. Первый матч – 2:1.

Голы: Крушинский (49, автогол) – Михайличенко (4), Филиппов (48), Андриевский (60), Гайдучик (77), Йосефи (90+4)

Предупреждения: Ремолинс (23), Сан-Николас (37), Архона (74) – Караман (14), Михайличенко (45+2), Андриевский (50), Бабенко (66)

«Санта-Колома»: Руис, Систеро, Д.Родригес (Агарби, 79), Сан-Николас (Росс, 79), Креспо, Ремолинс (Феррейра, 56), Пуэрто (Давид Лопес, 56), Архона (Гальего, 79), С.Родригес, Леон, Моурело

«Полесье»: Кудрик, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский (Таллес Коста, 68), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Караман (Йосефи, 46), Назаренко, Филиппов (Гайдучик, 75), Гуцуляк (Мельниченко, 85)

Арбитр: Бен МакМастер (Северная Ирландия)

Стадион ФФА (Энкамп, Андорра)

САНТА-КОЛОМА – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА