Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встретились Санта-Колома (Андорра) и Полесье (Украина).

Подопечные Руслана Ротаня с первых минут приступили к нашествию на ворота соперника и уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче.

После забитого мяча несколько моментов создала андоррская команда, но к счастью забить в ворота «Полесья» им не удалось.

К завершению первой половины игры «Полесье» пыталось забить вторую, но все атаки успехов не принесли.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Филлипов забил второй мяч для «Полесья», но уже в следующей атаке Моурело один гол отыграл.

Дальше «Полесье забило еще дважды. Сначала Андриевский, а затем Гайдучик.

Лига конференций. Квалификационный раунд

Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:4 (второй тайм)

Гол: Моурело, 50 – Михайличенко, 4, Филлипов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 76

Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс

Полесья: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский