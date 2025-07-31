Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча
Команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги конференций
31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встретились Санта-Колома (Андорра) и Полесье (Украина).
Подопечные Руслана Ротаня с первых минут приступили к нашествию на ворота соперника и уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче.
После забитого мяча несколько моментов создала андоррская команда, но к счастью забить в ворота «Полесья» им не удалось.
К завершению первой половины игры «Полесье» пыталось забить вторую, но все атаки успехов не принесли.
В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Филлипов забил второй мяч для «Полесья», но уже в следующей атаке Моурело один гол отыграл.
Дальше «Полесье забило еще дважды. Сначала Андриевский, а затем Гайдучик.
Лига конференций. Квалификационный раунд
Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:4 (второй тайм)
Гол: Моурело, 50 – Михайличенко, 4, Филлипов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 76
Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс
Полесья: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский
События матча
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