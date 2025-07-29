ФК Санта-Колома

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Санта-Колома» и «Полесье». Поединок пройдет в Энкампе (Андорра) на стадионе ФФА, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился сенсационной победой «Санта-Коломы» со счетом 2:1. Житомиряне открыли счет благодаря результативному удару Гуцуляка, но еще в первом тайме пропустили два гола в свои ворота.

Руслан Ротань, главный тренер «Полесья»:

«У нас есть еще два тайма, и мы должны быть совсем другой командой. Я уже повторял: в Андорре мы должны выйти голодными, с правильным настроением. Если мы изменим менталитет, будем искреннее желать победить, забивать, я убежден, что все будет хорошо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Санта-Колома» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.