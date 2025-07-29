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ФК Санта-Колома
31.07.2025 19:00 - : -
Полесье
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Лига конференций
29 июля 2025, 19:48 | Обновлено 29 июля 2025, 19:55
133
0

Санта-Колома – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций

29 июля 2025, 19:48 | Обновлено 29 июля 2025, 19:55
133
0
Санта-Колома – Полесье. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Санта-Колома» и «Полесье». Поединок пройдет в Энкампе (Андорра) на стадионе ФФА, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился сенсационной победой «Санта-Коломы» со счетом 2:1. Житомиряне открыли счет благодаря результативному удару Гуцуляка, но еще в первом тайме пропустили два гола в свои ворота.

Руслан Ротань, главный тренер «Полесья»:

«У нас есть еще два тайма, и мы должны быть совсем другой командой. Я уже повторял: в Андорре мы должны выйти голодными, с правильным настроением. Если мы изменим менталитет, будем искреннее желать победить, забивать, я убежден, что все будет хорошо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Санта-Колома» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ФК Санта-Колома
31 июля 2025 -
19:00
Полесье
Фора Полесья (-1.0) 2.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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