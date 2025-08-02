Руслан РОТАНЬ: «Это очень болезненный удар. Однако мы понимали, чего ждать»

31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись андоррская «Санта-Колома» и житомирское «Полесье».

Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:1 и пробилась в следующую стадию (общий счет – 5:3). После завершения этого противостояния главный тренер «волков» Руслан Ротань прокомментировал результат своих подопечных:

– Руслан Петрович, первая ваша официальная победа во главе «Полесья», первая победа «Полесья» в еврокубках, и еще баллы в таблицу коэффициентов.

– Да, очень приятно. Очень приятно, что как раз мы – молодая команда, и первый матч в еврокубках, я думаю, что он болельщикам запомнится надолго. Я имею в виду выигрышный матч. Это важно для наших болельщиков, для наших воинов, потому что я уверен, они в окопах смотрели, болели за нас. Поэтому мы им хотим поблагодарить за это и хотим посвятить нашу победу. Побеждать приятно, проходить дальше тоже приятно.

Ребята – молодцы! Хочу сказать комплименты в адрес соперника. Очевидно, нужно сказать нашим журналистам, что не нужно обращать внимание на названия или страны. Я могу сказать, что это команда, выбившая из еврокубков «Борац», который в том году дошел до 1/8 финала. Поэтому игра была нелегкая – что первый, что второй матч. И где-то по качеству я согласен – есть над чем работать, но нужно отдать должное команде хозяев. Они нам проблем, по-видимому, доставили очень многое.

– Насколько вот эта информационная шумиха, вызванная между первым и вторым поединком, влияла на то, что вы видели лично? На вас, команду? Это придавало какую-то злость, мотивацию?

– Прежде всего, злобы, мотивации добавлял первый матч. Мы его проиграли, и нам было необходимо второй матч выигрывать. Мы не обращали внимания на то, что там пишут или что говорят. Я могу сказать – в спорте я всю жизнь и знаю, что такое спорт. Потому это только понятно тем людям, которые в спорте. Я знаю, что ребята и в первом матче не вели себя дерзко. Я сказал, что соперник достойный. Соперник достойный – и это очень хорошо. Это очень большой плюс, что мы его прошли. Могу сказать, что даже этот соперник силен.

– За эту неделю вам больше приходилось работать над футбольной составляющей или все же и ментальной тоже?

– Не только – над ментальной в первую очередь, потому что действительно болезненный удар. Ребята читают прессу. Критика воспринимается, но нужно было успокоить. Было необходимо спокойно показать, в каких компонентах мы не смогли противодействовать сопернику. Поэтому мы все это спокойно проанализировали, и, в принципе, я не скажу, что было легче, но мы уже понимали, чего ждать от соперника и, скажем так, довели матч до победного.

– У вас была солидная группа поддержки. Ваши дочери даже плакаты нарисовали, написали. Вы успели прочесть, что там был за месседж?

– Они всегда поддерживают, когда где-то на выезде. И теперь, в принципе, мы рядом, где они живут и ходят в школу. Поэтому мне очень приятно, что была поддержка – и у меня тоже, и у команды. Нам очень приятно, что у нас была достаточно солидная поддержка на этом стадионе. Я думаю, что это также повлияло на конечный результат.

– На фарт приехали, поэтому должны теперь и дальше ездить.

– Конечно.