ФК Санта-Колома

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Лига конференций
30 июля 2025, 13:53 |
367
0

Санта-Колома – Полесье. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

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30 июля 2025, 13:53 |
367
0
Санта-Колома – Полесье. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

В четверг, 31 июля, житомирское «Полесье» проведет ответный матч с андоррской «Санта-Колома» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Первая игра завершилась разочарованием для украинских болельщиков, ведь «волки» проиграли со счетом 1:2.

Санта-Колома

Андоррский клуб близок к историческому достижению, ведь никогда ранее «Санта-Колома» не выходила в 3-й раунд квалификации евротурниров. Начала нынешний турнир команда Федерико Бессоне с сенсационной победы над боснийским «Борацом» со счетом 4:1. При этом эта виктория стала первой гостевой для «голубей» в еврокубках. Домашний поединок «Санта-Колома» соперникам проиграла (0:2), но это не помешало ей выйти в следующий раунд. Там андоррцы снова стали авторами громкой сенсации, в гостевом поединке одолев «Полесье».

По первому матчу с украинским клубом «Санта-Колома» запомнилась дисциплинированной обороной и весьма завидной эффективностью в атаке. Немало проблем «волкам» доставил испанский защитник Давид Креспо, результативный удар которого принес победу андоррской команде. А 21-летний Ремолинс и вовсе забил первый гол в своей профессиональной карьере. В ответном матче своим партнерам сможет помочь форвард Уго Феррейра Силва, отбывавший дисквалификацию неделю назад.

Минувший чемпионат Андорры «Санта-Колома» завершила на третьем месте, а новое первенство этой страны стартует в сентябре. Накануне ответного матча с «Полесьем» состав «голубей» покинул форвард Давид Виржили, который перешел в хорватский «Локомотив».

Полесье

Украинские клубы ранее в официальных матчах никогда не встречались с представителями Андорры, а история этих противостояний началась для нас плачевно. Житомиряне практически по всем статистическим показателям переиграли своих соперников, но результат игры вышел отрицательным. Поединок против «Санта-Коломы» стал дебютным для Руслана Ротаня у руля «Полесья». Отметим, что в трех матчах на евроарене «волки» терпели поражения (в прошлом году житомирская команда дважды уступила «Олимпии» из Любляны).

Еще одной неприятной новостью по итогам матча с андоррской командой стала травма бразильца Лукаса Тейлора: защитник в перерыве вышел на замену, но через двадцать минут был вынужден покинуть поле. В этом году Тейлор «Полесью» помочь не сможет. Единственный результативный удар в ворота «голубей» нанес Алексей Гуцуляк, для которого этот гол стал 50-м в карьере.

Обидное поражение в Прешове, несомненно, стало довольно болезненным, но ситуацию можно исправить. «У нас есть еще игра, в которой мы можем все изменить», - отметил Руслан Ротань. Что ж, в Андорре «волкам» нужно показать максимум своих возможностей на данный момент: играть с агрессией, минимизировать ошибки, реализовывать созданные голевые возможности. Бесспорно, потенциал для камбэка у житомирской команды есть. И будем надеяться, что «Полесье» в четверг таки одержит первую еврокубковую победу.

Статистика встреч

Единственную очную дуэль соперники провели неделю назад. Сенсационную победу одержала «Санта-Колома» (2:1). На результативный удар Гуцуляка «голуби» ответили голами Ремолинса и Креспо.

Прогноз на противостояние

Гостевая победа дает преимущество «Санта-Коломе», но букмекеры все-равно считают фаворитом «Полесье». Верим, что «волки» смогут реабилитироваться за поражение в первом матче. Нашей ставкой будет проход житомирской команды в следующий раунд.

Ориентировочные составы:

«Санта-Колома»: Руис, Креспо, С.Родригес, Сан-Николас, Систеро, Д.Родригес, Пуэрто Бельярт, Архона, Ремолинс, Леон, Моурело.

«Полесье»: Кудрик, Крушинский, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш, Филиппов.

Прогноз Sport.ua
ФК Санта-Колома
31 июля 2025 -
19:00
Полесье
Полесье выйдет в следующий раунд 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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