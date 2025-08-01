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01 августа 2025, 04:53 | Обновлено 01 августа 2025, 05:16
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Итоги Q2 Лиги конференций. Все пары Q3: Реванш Полесья, кошмар Александрии

Житомирская команда в 3-м раунде отбора сыграет с венгерским клубом Пакш

01 августа 2025, 04:53 | Обновлено 01 августа 2025, 05:16
422
0
Итоги Q2 Лиги конференций. Все пары Q3: Реванш Полесья, кошмар Александрии
ФК Полесье Житомир

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Александрия завершила выступления в еврокубках, проиграв и ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан (0:4 после 0:2).

Житомирское Полесье в гостях взяло реванш у команды Санта-Колома из Андорры (4:1), отыгравшись после домашнего поражения (1:2).

Далее волк» в Q3 Лиги конференций 7 и 14 августа сыграют против венгерского клуба Пакш, который по сумме двух матчей прошел словенский Марибор (1:0, 1:1).

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:4 (первый матч – 2:1)

Голы: Крушинский, 49 (автогол) – Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 77

Партизан (Сербия) – Александрия (Украина) – 4:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

Удаления: Стойкович, 60 – Беиратче, 11, Ндика Матам, 58

Все результаты Q2 Лиги конференций

Пары Q3 Лиги конференций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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