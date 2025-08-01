Итоги Q2 Лиги конференций. Все пары Q3: Реванш Полесья, кошмар Александрии
Житомирская команда в 3-м раунде отбора сыграет с венгерским клубом Пакш
Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Александрия завершила выступления в еврокубках, проиграв и ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан (0:4 после 0:2).
Житомирское Полесье в гостях взяло реванш у команды Санта-Колома из Андорры (4:1), отыгравшись после домашнего поражения (1:2).
Далее волк» в Q3 Лиги конференций 7 и 14 августа сыграют против венгерского клуба Пакш, который по сумме двух матчей прошел словенский Марибор (1:0, 1:1).
Лига конференций УЕФА 2025/26
Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025
Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:4 (первый матч – 2:1)
Голы: Крушинский, 49 (автогол) – Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 77
Партизан (Сербия) – Александрия (Украина) – 4:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63
Удаления: Стойкович, 60 – Беиратче, 11, Ндика Матам, 58
Все результаты Q2 Лиги конференций
Пары Q3 Лиги конференций
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