Трофей для Трубина. Определен обладатель Суперкубка Португалии

31 июля состоялся матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Единственный гол на 50-й минуте забил Вангелис Павлидис. У львов на 5-й отличился Педру Гонсалвеш, но мяч отменили из-за офсайда.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, сохранив ворота сухими. На 90+6-й Трубин получил желтую карточку.

В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл чемпионат Португалии и национальный Кубок. Бенфика стала второй в первенстве и финалистом Кубка.

Бенфика завоевала 10-й трофей Суперкубка страны. У Спортинга на один меньше – девять. Рекордсменом является Порту – 24.

Суперкубок Португалии. 31 июля

Спортинг – Бенфика – 0:1

Гол: Павлидис, 50

Спортинг Лиссабон: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде (Зено Дебаст, 69), Хидемаса Морита (Георгий Кочорашвили, 69), Педро Гонсалвес, Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо (Жеовани Кенда, 74), Конрад Хардер (Луис Хавьер Суарес, 69), Франсишку Тринкан, Жени Катаму (Рикарду Эсгаю, 86)

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Антониу Силва, Самуэль Даль, Амар Дедич (Тиагу Говея, 88), Ричард Риос, Фредрик Эурснес, Леандро Баррейро Мартинс (Жоал Велозо, 90), Энцо Барренечеа (Флорентину Луиш, 80), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 88), Керем Актюркоглу (Джанлука Престианни, 80)

Предупреждения: Усман Дьоманде (29), Педро Гонсалвес (53), Мортен Юльманн (81), Луис Хавьер Суарес (90), Джерри Сен-Жюст (90) – Амар Дедич (23), Николас Отаменди (73), Антониу Силва (90), Анатолий Трубин (90), Джанлука Престианни (90), Joao Veloso (90)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine