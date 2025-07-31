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Суперкубок Португалии
Спортинг Лиссабон
31.07.2025 22:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
31 июля 2025, 19:49 | Обновлено 31 июля 2025, 19:53
82
0

Спортинг – Бенфика. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Португалии 31 июля в 22:45 по Киеву

31 июля 2025, 19:49 | Обновлено 31 июля 2025, 19:53
82
0
Спортинг – Бенфика. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

31 июля состоится матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл и чемпионат, и национальный Кубок. Бенфика везде стала второй: как в национальном первенстве, так и в кубковом турнире – в финале подопечные Бруну Лаже проиграли в овертаймах.

В системе орлов находится голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Спортинг – Бенфика. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Спортинг Лиссабон Бенфика смотреть онлайн Суперкубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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