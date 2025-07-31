Спортинг Лиссабон

31 июля состоится матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

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В сезоне 2024/25 Спортинг выиграл и чемпионат, и национальный Кубок. Бенфика везде стала второй: как в национальном первенстве, так и в кубковом турнире – в финале подопечные Бруну Лаже проиграли в овертаймах.

В системе орлов находится голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Спортинг – Бенфика. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...