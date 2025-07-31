Спортинг Лиссабон

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В четверг, 31 июля, состоится поединок за Суперкубок Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой». По киевскому времени игра начнется в 22:45.

Спортинг

Прошлогоднее противостояние двух сегодняшних соперников на национальной арене завершилось полным преимуществом «Спортинга». В чемпионате коллектив получил 82 балла за 34 игры и занял 1-е место, обойдя «Бенфику на 2 очка, а в Кубке Португалии «зелено-белые» победили «орлов» со счетом 3:1 в финальном поединке. Также коллектив неплохо выступил в Лиге чемпионов, однако на стадии 1/16 финала вылетел от немецкой «Боруссии Дортмунд».

Бенфика

Команда Анатолия Трубина в прошлом сдала позиции во внутренних соревнованиях, хотя тоже выступила хорошо, набрав 80 зачетных пунктов в лиге и выйдя в финал кубка. В Лиге чемпионов коллектив дошел дальше, чем «Спортинг», но потерпел поражение в 1/8 финала против «Барселоны». Также коллектив принял участие на Клубном чемпионате мира, став победителем группы с Оклендом, Бокой Хуниорс и Баварией, однако впоследствии орлы вылетели от будущего чемпиона турнира - «Челси».

Личные встречи

В последних 5 очных поединках между командами 3 игры завершились вничью после основного времени (однако в серии пенальти по 1 победе одержал каждый коллектив), а еще в 2 матчах выигрыш вырывал «Спортинг».

Интересные факты

«Спортинг» пропустил 27 голов в прошлом сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд. На втором месте «Бенфика», у нее 28 пропущенных мячей.

«Бенфика» забила 84 мяча в прошлом сезоне португальской лиги, по этому показателю впереди только «Спортинг», у которого 88 голов.

«Спортинг» последний раз проигрывал в официальном матче еще в середине февраля. Тогда «Боруссия Д» одолела португальцев со счетом 3:0 в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Возможные стартовые составы

Спортинг: Силва – Инасиу, Дебаст, Диоманде – Араухо, Морита, Юльманн, Катаму – Кенда, Гонсалвеш, Тринкау

Бенфика: Трубин – Даль, Отаменди, Силва, Дедич – Тони, Риос – Актюркоглу, Барренчеа, Шельдеруп – Павлидис.

Прогноз

Нас ожидает очень интригующий матч, ведь практически весь прошлый сезон команды дышали в спину друг другу в чемпионате и кубке.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Спортинга – 2.65, ничья – 3,43, победа Бенфики – 2.61. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я ожидаю увидеть яркий матч, поэтому поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86.