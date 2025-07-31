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Лига Европы
31 июля 2025, 23:37 | Обновлено 31 июля 2025, 23:40
1641
0

Шахтер сыграет с греческим клубом в Лиге Европы. Когда и где пройдут матчи?

Горняки дважды переиграли Бешикташ во 2-м раунде и вышли на Панатинаикос

31 июля 2025, 23:37 | Обновлено 31 июля 2025, 23:40
1641
0
Шахтер сыграет с греческим клубом в Лиге Европы. Когда и где пройдут матчи?
ФК Шахтер

31 июля в 21:00 состоялся ответный матч второго раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове, и горняки одержали победу (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас.

В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.

Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции.

Матчи Q3 ЛЕ пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч пройдет в польском Кракове.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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