Стартовал новый чемпионат Украины U-19. Два разгрома в первый день

Перед завтрашним стартом нового сезона УПЛ стартовал юношеский чемпионат Украины U-19. Первый игровой день завершился разгромными победами Колоса и Руха, которые победили Кривбасс и Полтаву соответственно.

Действующий чемпион Динамо сыграет в пятницу, когда встретится с юношеской командой Вереса. Шахтер в субботу сыграет с Эпицентром.

Чемпионат Украина U-19

Колос – Кривбасс 3:0

Голы: Зегрюк, 14, Захаркив, 56, 67

Рух – Полтава 4:0

Голы: Денисов, 9, Себро, 53, Рыбак, 58 Джурбаев, 90