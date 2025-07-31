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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 18:25 | Обновлено 31 июля 2025, 18:47
465
0

Стартовал новый чемпионат Украины U-19. Два разгрома в первый день

Сыграны два матча

31 июля 2025, 18:25 | Обновлено 31 июля 2025, 18:47
465
0
Стартовал новый чемпионат Украины U-19. Два разгрома в первый день
ФК Рух

Перед завтрашним стартом нового сезона УПЛ стартовал юношеский чемпионат Украины U-19. Первый игровой день завершился разгромными победами Колоса и Руха, которые победили Кривбасс и Полтаву соответственно.

Действующий чемпион Динамо сыграет в пятницу, когда встретится с юношеской командой Вереса. Шахтер в субботу сыграет с Эпицентром.

Чемпионат Украина U-19

Колос – Кривбасс 3:0
Голы: Зегрюк, 14, Захаркив, 56, 67

Рух – Полтава 4:0
Голы: Денисов, 9, Себро, 53, Рыбак, 58 Джурбаев, 90

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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