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Лига конференций
31 июля 2025, 22:07 | Обновлено 31 июля 2025, 22:10
3999
3

Они не разрешили! Александрия в Белграде столкнулась с неожиданным запретом

Сербские организаторы запретили украинцам выйти на поле с флагом Украины

31 июля 2025, 22:07 | Обновлено 31 июля 2025, 22:10
3999
3
Они не разрешили! Александрия в Белграде столкнулась с неожиданным запретом
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины Александрия 31 июля в 22:00 играет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против сербского клуба Партизан.

Пресс-служба клуба сообщила, что команде запретили выйти на поле с флагом Украины.

Официальное заявление футбольного клуба Александрия

«Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом – выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Несмотря на этот запрет, мы хотим чётко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-жёлтым флагом. Где бы мы ни были – на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира – мы с гордостью несём наше знамя. Потому что оно является воплощением каждого из нас, наших сердец, наших стремлений.

Мы – это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, безусловно, в наших руках. Слава Украине!»

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Лига конференций Партизан Белград Александрия флаг Украины
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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Комментарии 3
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Стюард #11
Пидоры
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+2
turist86
Це не братушкі  - це гнилі прокацапські шістки 
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+2
Istm
покидьки. Олександрія просто зобов'язана була виграти у цієї погані.
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+1
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