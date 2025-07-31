Они не разрешили! Александрия в Белграде столкнулась с неожиданным запретом

Вице-чемпион Украины Александрия 31 июля в 22:00 играет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против сербского клуба Партизан.

Пресс-служба клуба сообщила, что команде запретили выйти на поле с флагом Украины.

Официальное заявление футбольного клуба Александрия

«Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом – выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Несмотря на этот запрет, мы хотим чётко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-жёлтым флагом. Где бы мы ни были – на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира – мы с гордостью несём наше знамя. Потому что оно является воплощением каждого из нас, наших сердец, наших стремлений.

Мы – это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, безусловно, в наших руках. Слава Украине!»