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Лига конференций
31 июля 2025, 06:41 | Обновлено 31 июля 2025, 06:59
83
0

Партизан – Александрия. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 31 июля в 22:00 матч второго раунда отбора к ЛК

31 июля 2025, 06:41 | Обновлено 31 июля 2025, 06:59
83
0
Партизан – Александрия. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2)

Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).

Партизан – Александрия. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Партизан Белград Александрия смотреть онлайн Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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