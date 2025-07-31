Партизан – Александрия. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 31 июля в 22:00 матч второго раунда отбора к ЛК
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2)
Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).
Партизан – Александрия. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.
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