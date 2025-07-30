Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

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31 июля ответный матч в квалификации Лиги конференций проведут Партизан и Александрия. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Партизан

Известный сербский клуб вынужден играть только в Лиге конференций, ведь выиграть конкуренцию на внутренней арене у Црвеной Звезды крайне сложно. Партизан успел сыграть и в квалификации Лиги Европы в этом сезоне, но уступил кипрскому АЕКу в серии пенальти.

Теперь у команды нет права на ошибку, ведь вылет с этой квалификации оставит клуб без еврокубков. Партизан далеко не идеален в обороне, но имеет солидный запас перед ответной игрой, в крайнем случае, можно даже проиграть с разницей в один мяч. Расслабляться еще рано, ведь соперник опасный, что показал первый матч.

Александрия

Украинский клуб не первый раз играет в еврокубках, хотя опыта игры на таком уровне у команды мало. Александрия могла участвовать даже в Лиге Европы, ведь они были вторыми в прошлом сезоне УПЛ, однако, путевку в этот турнир в последний момент забрал донецкий Шахтер, выигравший Кубок Украины.

Команда едет в гости к сильному сопернику, уступая с разницей в два мяча, поэтому шансы пройти в следующий круг выглядят минимальными. Стоит отметить, что несмотря на результат, Александрия выглядела хорошо в первом матче, на гол точно наиграли, а если разобраться, поражения не заслуживали. Команда создала немало опасных моментов, подвела реализация. Прощать такому серьезному сопернику точно нельзя, нужно теперь настраиваться на камбэк, даже подвиг, попытаться точно стоит.

Личные встречи

Первая игра прошла на нейтральном поле, футбол был на встречных курсах, но все решила реализация, Партизан сумел выиграть 2:0, почти похоронив интригу в этой паре.

Прогноз

Хозяевам дают больше шансов на успех в предстоящей битве, но Александрии нечего терять, команда будет рисковать.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Партизана – 1,93, ничья – 3,63, победа Александрии – 3,44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рисковать надо гостям, хотя Партизан тоже не будет отсиживаться в обороне, при родной публике. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами.