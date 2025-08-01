Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Игра между командами Шахтёр и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас.

В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счётом 4:2.

Таким образом, Шахтёр вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции.

Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025

Шахтёр (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Кевин, 12, Кауан Элиас, 45+1

АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88

Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен. 4:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54 (пен.)

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15

Хиберниан (Шотландия) – Митьюлланн (Дания) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Бушири, 105+2 – Осорио, 94, Жуниор Брумаду, 119

Все результаты Q2 Лиги Европы

Пары Q3 Лиги Европы

Путь чемпионов:

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения)

Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия)

РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)

ФКСБ (Румыния) – Дрита (Косово)

Основной путь:

АЕК Ларнака (Кипр) – Легия Варшава (Польша)

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания)

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия)

ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия)

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия)

Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина)

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