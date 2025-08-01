Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию
Горняки убедительно прошли Бешикташ и дальше сыграют с Панатинаикосом
Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Игра между командами Шахтёр и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.
Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас.
В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счётом 4:2.
Таким образом, Шахтёр вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции.
Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.
Лига Европы УЕФА 2025/26
Квалификация Q2. Ответные матчи, 31 июля 2025
Шахтёр (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (первый матч – 4:2)
Голы: Кевин, 12, Кауан Элиас, 45+1
АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88
Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен. 4:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54 (пен.)
ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)
Гол: Синьян, 96
Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75
Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)
Гол: Наварро, 104
Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)
Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15
Хиберниан (Шотландия) – Митьюлланн (Дания) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)
Голы: Бушири, 105+2 – Осорио, 94, Жуниор Брумаду, 119
Все результаты Q2 Лиги Европы
Пары Q3 Лиги Европы
Путь чемпионов:
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения)
- Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия)
- РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)
- Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)
- ФКСБ (Румыния) – Дрита (Косово)
Основной путь:
- АЕК Ларнака (Кипр) – Легия Варшава (Польша)
- Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания)
- ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия)
- ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия)
- Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
- Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия)
- Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина)
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