Динамо и Шахтер узнали соперников, гибель Дальмайер, победы Элины и Юлии
Главные новости за 30 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 июля.
1А. Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос
1B. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора
1C. Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Рейнджерс прошел Панатинаикос в отборе к Лиги чемпионов и выбил греков в ЛЕ
2А. Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника
2B. Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную
Юлия переиграла Магдалену Френх в матче 1/32 финала тысячника в Канаде
3А. Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Легенда биатлона погибла под завалом
3B. Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Биатлонистка погибла под завалами камней в Пакистане
4A. Арда ТУРАН: «Матч с Бешикташем будет психологически самым особенным»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед матчем Q2 Лиги Европы
4B. КЕВИН: «Один, два, три и больше. Тренер хочет, чтобы я забивал много голов»
Бразильский легионер Шахтера ответил на вопросы перед игрой с Бешикташем
5А. Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ
Австралия выбилась в лидеры медального зачета, а дебют Леона Маршана оказался сумасшедшим
5B. Итоги ЧМ-2025 по фехтованию. Сборная Украины взяла 3 медали и вошла в топ-5
Золото взяла Влада Харькова, бронзу получили Никита Кошман и Алина Комащук
6А. Сетка плей-офф Лиги наций по волейболу. Первые полуфиналисты и их соперники
Первыми в 1/2 финала соревнований пробились Бразилия и Италия
6B. Евроволей-2025. Украина разгромила Сербию
Наша команда поднялась в группе на пятое место
6C. Таблица 6-го тура ЧЕ по волейболу U16. Где Украина после второй победы?
Сине-желтые закрепились на 6-м месте в зачете
7А. Не смогли. Сборная Украины U-18 уступила португальцам
Юношеская мужская сборная Украины U-18 поражением завершила групповой этап ЧЕ в Дивизионе В
7B. Остается в НБА. Бостон подписал двусторонний контракт с украинцем
Макс Шульга стал полноценным игроком «Селтикс»
8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
Луис Диас покинул «Ливерпуль»
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала
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9. Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух
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