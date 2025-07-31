Динамо и Шахтер узнали соперников, гибель Дальмайер, победы Элины и Юлии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 июля.

1А. Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо

Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос

1B. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора

1C. Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26

Рейнджерс прошел Панатинаикос в отборе к Лиги чемпионов и выбил греков в ЛЕ

2А. Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку

Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника

2B. Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную

Юлия переиграла Магдалену Френх в матче 1/32 финала тысячника в Канаде

3А. Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой

Легенда биатлона погибла под завалом

3B. Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина

Биатлонистка погибла под завалами камней в Пакистане

4A. Арда ТУРАН: «Матч с Бешикташем будет психологически самым особенным»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед матчем Q2 Лиги Европы

4B. КЕВИН: «Один, два, три и больше. Тренер хочет, чтобы я забивал много голов»

Бразильский легионер Шахтера ответил на вопросы перед игрой с Бешикташем

5А. Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ

Австралия выбилась в лидеры медального зачета, а дебют Леона Маршана оказался сумасшедшим

5B. Итоги ЧМ-2025 по фехтованию. Сборная Украины взяла 3 медали и вошла в топ-5

Золото взяла Влада Харькова, бронзу получили Никита Кошман и Алина Комащук

6А. Сетка плей-офф Лиги наций по волейболу. Первые полуфиналисты и их соперники

Первыми в 1/2 финала соревнований пробились Бразилия и Италия

6B. Евроволей-2025. Украина разгромила Сербию

Наша команда поднялась в группе на пятое место

6C. Таблица 6-го тура ЧЕ по волейболу U16. Где Украина после второй победы?

Сине-желтые закрепились на 6-м месте в зачете

7А. Не смогли. Сборная Украины U-18 уступила португальцам

Юношеская мужская сборная Украины U-18 поражением завершила групповой этап ЧЕ в Дивизионе В

7B. Остается в НБА. Бостон подписал двусторонний контракт с украинцем

Макс Шульга стал полноценным игроком «Селтикс»

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории

Луис Диас покинул «Ливерпуль»

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала

Гранит Джака покинул «Байер»

8C. ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Виктор Осимхен перешел в состав турецкого гранда

9. Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух

На старте турнира цапли дожали мексиканский Атлас со счетом 2:1 благодаря голу на 90+6-й

10А. Дьекереш в Арсенале: риска даже больше, чем интереса

Sport.ua – о первом за последние три сезона центрфорварде «канониров»

10B. Что решило дуэль Пиастри против Норриса и причины неудач Ред Булл и Феррари

Анализ Гран-при Бельгии. Анализ главных событий 13-го этапа Форумли-1 2025

10С. Диво от Дивьи: гроссмейстерский экзамен – экстерном!

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о рождении новой шахматной звезды