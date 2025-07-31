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31 июля 2025, 08:15 |
1398
0

Динамо и Шахтер узнали соперников, гибель Дальмайер, победы Элины и Юлии

Главные новости за 30 июля на Sport.ua

31 июля 2025, 08:15 |
1398
0
Динамо и Шахтер узнали соперников, гибель Дальмайер, победы Элины и Юлии
ФК Пафос

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 июля.

1А. Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос

1B. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора

1C. Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Рейнджерс прошел Панатинаикос в отборе к Лиги чемпионов и выбил греков в ЛЕ

2А. Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника

2B. Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную
Юлия переиграла Магдалену Френх в матче 1/32 финала тысячника в Канаде

3А. Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Легенда биатлона погибла под завалом

3B. Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Биатлонистка погибла под завалами камней в Пакистане

4A. Арда ТУРАН: «Матч с Бешикташем будет психологически самым особенным»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед матчем Q2 Лиги Европы

4B. КЕВИН: «Один, два, три и больше. Тренер хочет, чтобы я забивал много голов»
Бразильский легионер Шахтера ответил на вопросы перед игрой с Бешикташем

5А. Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ
Австралия выбилась в лидеры медального зачета, а дебют Леона Маршана оказался сумасшедшим

5B. Итоги ЧМ-2025 по фехтованию. Сборная Украины взяла 3 медали и вошла в топ-5
Золото взяла Влада Харькова, бронзу получили Никита Кошман и Алина Комащук

6А. Сетка плей-офф Лиги наций по волейболу. Первые полуфиналисты и их соперники
Первыми в 1/2 финала соревнований пробились Бразилия и Италия

6B. Евроволей-2025. Украина разгромила Сербию
Наша команда поднялась в группе на пятое место

6C. Таблица 6-го тура ЧЕ по волейболу U16. Где Украина после второй победы?
Сине-желтые закрепились на 6-м месте в зачете

7А. Не смогли. Сборная Украины U-18 уступила португальцам
Юношеская мужская сборная Украины U-18 поражением завершила групповой этап ЧЕ в Дивизионе В

7B. Остается в НБА. Бостон подписал двусторонний контракт с украинцем
Макс Шульга стал полноценным игроком «Селтикс»

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
Луис Диас покинул «Ливерпуль»

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала
Гранит Джака покинул «Байер»

8C. ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Виктор Осимхен перешел в состав турецкого гранда

9. Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух
На старте турнира цапли дожали мексиканский Атлас со счетом 2:1 благодаря голу на 90+6-й

10А. Дьекереш в Арсенале: риска даже больше, чем интереса
Sport.ua – о первом за последние три сезона центрфорварде «канониров»

10B. Что решило дуэль Пиастри против Норриса и причины неудач Ред Булл и Феррари
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10С. Диво от Дивьи: гроссмейстерский экзамен – экстерном!
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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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