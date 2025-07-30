Дьекереш в Арсенале: риска даже больше, чем интереса

Последние три сезона «Арсенал» обходился без центрфорварда. Последним видным представителем этой дефицитной футбольной профессии был для «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

В последний сезон в «Арсенале» габонский нападающий уже не тянул. И с ним расстались хоть и с сожалением, но расставание это было неизбежным. И вот с момента ухода Обамеянга из «красно-белого» лондонского клуба, «Арсенал» пытался найти качественного центрфорварда, но не находил. И начал играть в футбол, не заточенный под центрального нападающего.

Нужно признать, что такой футбол вполне имел право на жизнь. На протяжении этих трех последних сезонов «Арсенал» неизменно боролся за чемпионство. Однако в итоге довольствовался вторым местом. А в прошлом сезоне к статусу вице-чемпиона Англии команда Микеля Артеты добавила еще и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Вроде бы, полет нормальный. Даже более чем. Однако, в то же время, не покидало ощущение, что руководство «канониров» делало явно не все (в трансферном плане), чтобы команда перестала быть «вечно второй». Особенно на фоне «гонки вооружения» от «МанСити», «Челси», а теперь еще и «Ливерпуля».

Однако в нынешнее трансферное окно «Арсенал» наконец-то проснулся. Приобретения Субименди и Мадуэке, за которых лондонцы выложили свыше 125 миллионов евро, говорят сами за себя. И говорят они о том, что покупкой таких игроков, умеющих делать разницу, «Арсенал» уже всерьез намерен бороться за чемпионство.

Даже если бы нынешняя трансферная кампания «Арсенала» ограничилась приобретением этих двух упомянутых выше футболистов, тезис о готовности «канониров» бороться за «золото» АПЛ был бы реален. Однако «канониры» пошли дальше. И приобрели у «Спортинга» Виктора Дьекереша. И теперь, впервые за три последние сезоны, у «Арсенала» будет квалифицированный центральный форвард.

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«Арсенал» в этой связи выбирал между нападающим «Спортинга» и форвардом «Лейпцига» Бенджамином Шешко. В итоге выбор «канониров» пал на шведского нападающего. Но переход Дьекереша из Лиссабона в Лондон превратился в настоящую трансферную сагу, которая имела все основания оказаться без счастливого конца.

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Но счастливый конец в этой истории все же случился. Не в последнюю очередь после того, как Виктор отказался тренироваться со «Спортингом» и не поехал со своей командой на сборы. В такой вот способ он шантажировал свой клуб. Свою команду, в которой за два последние сезоны стал настоящей звездой континентального масштаба.

Да, именно в коллективе из столицы Португалии о Викторе Дьекереше заговорили на полный голос. И было за что. 97 забитых мячей за два сезона (плюс 28 результативных передач): согласитесь, это топовая статистика.

А до этого он выступал за команды Чемпионшипа – «Суонси» и «Ковентри». Неплохо выступал (особенно за «Ковентри»), но и близко не демонстрировал той статистики, что в «Спортинге».

И в который раз нужно отдать должное португальским клубам, в частности, «Спортингу», за умение отыскивать на задворках таланты, покупать их за бесценок, а затем продавать за шальные деньги.

Изначально «львы» хотели за своего самого раскрученного игрока 70 миллионов евро. И долго стояли на своем. И пошли на уступки лишь после того, как Дьекереш заявил, что больше не сыграет за «Спортинг» ни одного матча, хоть и имел на руках долгоиграющий контракт с лиссабонским клубом.



Безусловно, в данной ситуации Дьекереш повел себя некрасиво. Можно понять его чувства, да и чувства его отца, расплакавшегося после известия о том, что «Спортинг» не отпускает его сына в «Арсенал», но ведь и «зелено-белый» клуб имел все основания так себя вести. Ничего личного, только бизнес.

Тем не менее, такая вот, достаточно примитивная форма забастовки от Дьекереша оказалась действенной. «Спортинг» немного сбавил свои аппетиты. За своего ведущего игрока «львы» получили чуть больше 63 миллионов евро. Ну, и еще десять миллионов могут получить в виде бонусов.

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Отец и сын Дьекереш торжествуют. Потирают руки и «канониры». Почему-то мне кажется, что и боссы «Спортинга» вряд ли будут кусать себе локти, особенно если получат за эту сделку возможные десять миллионов бонусов.

То есть, на бумаге этот трансфер видится чуть ли не идеальным. Но так ли все на самом деле? Давайте попробуем разобраться.

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И сразу же на ум приходит пример еще одного бывшего бомбардира «Спортинга», подавшегося на повышение в топ-лигу. Речь идет, конечно же, о Досте.

Этот голландский парень разрывал чемпионат Португалии восемь лет назад, записав на свой лицевой счет 34 мяча. Однако, перебравшись в более статусный чемпионат, в Бундеслигу (в «Айнтрахт»), Бас сдулся, став огромным разочарованием. Человеком одного сезона.

В принципе, есть еще более свежий пример – Дарвина Нуньеса. Уругвайский форвард блистал в составе другого лиссабонского гранда – «Бенфики», откуда за большие деньги перебрался в более статусный чемпионат – в АПЛ (в «Ливерпуль»). И примерно так же, как Дост в «Айнтрахте», сдулся.

Я не утверждаю, что и Дьекереш последует примеру некогда звездных игроков из чемпионата Португалии, затерявшихся в значительно более конкурентной среде. Однако исключать такого варианта уж точно нельзя. И вряд ли в этой связи шведу поможет его опыт выступлений на английской земле, ведь АПЛ и Чемпионшип – вещи почти несравнимые.

С другой стороны, обязательно нужно учитывать нынешний контекст «Арсенала». Артета привил своей команде такой футбол, при котором позиция центрфорварда не является обязательной. Эту позицию могут закрывать Хавертц или Сака: игроки атаки, однако более универсальные, нежели Дьекереш.

Но поскольку лондонский клуб так долго боролся за бывшую звезду «Спортинга», стало быть, Артета готов наступить на горло собственной песни: перепрофилировать игру своей команды именно под шведского нападающего. И снова вопрос: а потянет ли все это шведский нападающий?

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, что Виктор Дьекереш в «Спортинге» и в «Арсенале» – это, все-таки, не один и тот же Виктор Дьекереш. При всем уважении к лиссабонской команде, она играла в более простой футбол, нежели команда лондонская. Это есть и не хорошо, и не плохо. Это есть лишь констатация факта.

Когда на тебя играет вся команда, когда под тебя подстраивается вся команда, то наверняка проще забивать мячи. Тем более, что львиную долю своих мячей Дьекереш забил командам из нижней части турнирной таблицы чемпионата Португалии. А в чемпионате Англии в нижней части турнирной таблицы нет коллективов типа «Эштрела» или «Фаренсе». Там как не «Эвертон», так и вовсе «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед». Сложнее в разы придется.

Важно также помнить и тот момент, что игра головой не является визитной карточкой Дьекереша, хотя он и имеет достаточно внушительные габариты (187 см, 90 кг). А «канониры» в последних сезонах – очень зависимы от навесов и фланговых подач. Переучится ли дорогостоящий новичок под новые требования.

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Несомненно, у него найдутся и сильные стороны. Собственно, у игрока, наколотившего столько мячей за два сезона, сильные стороны должны быть по определению. Он отлично видит поле, может протащить мяч на длинную дистанцию и забить гол, хорош и в подыгрыше, и в прессинге, неплохо работает и «нерабочей» левой ногой. Он в расцвете сил – 27 лет. И вроде бы действительно созрел для нового, более статусного вызова.

Но, в то же время, весьма может так случиться, что Виктор Дьекереш на новом месте и не потянет. И сдуется. Предпосылки к этому есть: уж слишком большая разница между той средой, в какой он «обитал» в последнее годы, и той, где ему теперь придется выступать.

В общем, трансфер видится насколько интересным, настолько и рисковым. Хотя риска, на мой субъективный взгляд, все же больше.