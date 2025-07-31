Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух
На старте турнира цапли дожали мексиканский Атлас со счетом 2:1 благодаря голу на 90+6-й
В ночь на 31 июля состоялся матч первого тура основного этапа Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и Атлас.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт-Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу для хозяев на 90+6-й минуте вырвал Марсело Вейгандт. Еще один мяч для подопечных Хавьера Маскерано оформил Теласко Сеговия, а два ассиста в этой встрече отдал именитый аргентинец Лионель Месси. Помимо Месси, против Атласа из экс-игроков Барселоны также сыграли Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Единственным автором гола в составе гостей стал Хосе Лозано.
Месси и компания рисковали заработать только два очка. И то, если бы выиграли серию пенальти после завершения основного времени. Все дело в обновленных правилах и формате турнира.
В Кубке лиг 2025 участвуют по 18 команд из MLS и чемпионата Мексики. Они распределены на две группы: в одной только представители Major League Soccer, во второй – только мексиканские клубы. Каждый из 36 коллективов проведет по три тура в основном этапе (американские команды сыграют только против мексиканских, мексиканские – только против американских) и в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из двух групп, образуя пары 1/4 финала.
Начисление очков: победа – три очка, ничья в основное время – одно, победа в серии пенальти – еще одно. Т.е за матч команда может заработать как три, так и два или один балл.
Интер Майами в основном этапе соревнований также проведет встречи с ФК Некакса (3 августа) и Пумасом (7 августа).
Кубок лиг 2025. Основной этап
1-й тур. 31 июля
Интер Майами (США) – Атлас (Мексика) – 2:1
Голы: Сеговия, 58, Вейгандт, 90+6 – Лозано, 80
Фотогалерея матча
Кубок лиг. Таблица команд чемпионата Мексики
Кубок лиг. Таблица команд MLS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»
Известный специалист удивлен уровню оппозиции в Лиге чемпионов