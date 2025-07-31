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Кубок лиг
Интер Майами
31.07.2025 02:30 – FT 2 : 1
Атлас
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Major League Soccer
31 июля 2025, 07:26 | Обновлено 31 июля 2025, 07:39
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Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух

На старте турнира цапли дожали мексиканский Атлас со счетом 2:1 благодаря голу на 90+6-й

31 июля 2025, 07:26 | Обновлено 31 июля 2025, 07:39
304
0
Кубок лиг: Интер Майами с двумя ассистами Месси вырвал три очка вместо двух
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 31 июля состоялся матч первого тура основного этапа Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и Атлас.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт-Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу цаплей.

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Победу для хозяев на 90+6-й минуте вырвал Марсело Вейгандт. Еще один мяч для подопечных Хавьера Маскерано оформил Теласко Сеговия, а два ассиста в этой встрече отдал именитый аргентинец Лионель Месси. Помимо Месси, против Атласа из экс-игроков Барселоны также сыграли Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Единственным автором гола в составе гостей стал Хосе Лозано.

Месси и компания рисковали заработать только два очка. И то, если бы выиграли серию пенальти после завершения основного времени. Все дело в обновленных правилах и формате турнира.

В Кубке лиг 2025 участвуют по 18 команд из MLS и чемпионата Мексики. Они распределены на две группы: в одной только представители Major League Soccer, во второй – только мексиканские клубы. Каждый из 36 коллективов проведет по три тура в основном этапе (американские команды сыграют только против мексиканских, мексиканские – только против американских) и в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из двух групп, образуя пары 1/4 финала.

Начисление очков: победа – три очка, ничья в основное время – одно, победа в серии пенальти – еще одно. Т.е за матч команда может заработать как три, так и два или один балл.

Интер Майами в основном этапе соревнований также проведет встречи с ФК Некакса (3 августа) и Пумасом (7 августа).

Кубок лиг 2025. Основной этап

1-й тур. 31 июля

Интер Майами (США) – Атлас (Мексика) – 2:1

Голы: Сеговия, 58, Вейгандт, 90+6 – Лозано, 80

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок лиг. Таблица команд чемпионата Мексики

Кубок лиг. Таблица команд MLS

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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