Арда ТУРАН: «Матч с Бешикташем будет психологически самым особенным»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию накануне второго матча Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем» (4:2 в первой игре), который состоится 31 июля в польском Кракове.

– Прежде всего, приветствую всех на турецкой и украинской пресс-конференции. Завтрашний матч, возможно, будет психологически самым особенным в сезоне, ведь «Бешикташ» имеет свою историю и прошлое, что позволяет команде отыгрываться независимо от обстоятельств. Мы с уважением относимся к футболу и сосредоточимся на игре максимально. Несмотря на то, что это только начало сезона, для нас это один из финалов, которые мы проведем в этом году.

Чтобы прогрессировать и перейти на новый уровень, мы полностью сосредоточимся на этом матче, ведь в августе нас ждут девять игр за 30 дней. Это будет финал для нас, где мы будем играть на победу. Но противостоять «Бешикташу» никогда не бывает легко, потому что, как я уже сказал, у них есть история и очень важные игроки, которых нужно уважать. Если мы будем хотя бы немного самоуверенными или расслабленными в этой игре, проблемы, которые возникнут, могут тянуться за нами весь сезон.

– Видим, что за короткое время вы создали очень хорошую, компактную команду. Вам удалось сделать это в очень сжатые сроки. Как вам это удалось?

– В «Шахтере» это заложено в культуре – доминирование и контроль мяча. Конечно, игроки способны быстро реагировать за короткий промежуток времени, но для автоматизма и слаженности нужно много повторений. Если честно, мы с тренерским штабом ожидаем некоторого спада в нашей игре, но готовы к этому. Будем отвечать физически, искать другие игровые планы, чтобы компенсировать. Очень важно, что мы уже на таком уровне. Но чтобы выйти на высший уровень и чтобы система заработала и стабилизировалась, короткого времени, конечно, недостаточно.

Мы теряли шансы и допускали ошибки в фазе перехода, но в целом я доволен игрой и контролем мяча. Да, хорошо, что мы достигаем таких результатов уже на этом этапе, но для автоматизма и механизма нужно больше. Я считаю, что мы полностью на правильном пути. За эти сорок дней работы я хочу поблагодарить всех своих футболистов, ведь мы постоянно жили в отеле из-за обстоятельств. И это не так просто. Я благодарен им за работу и концентрацию. Это очень важно, и я считаю, что это был хороший шаг для нас.

– Возможно, это вопрос больше о будущем, но финал Лиги Европы УЕФА этого сезона пройдет в Стамбуле. Как турецкий тренер, хотели бы вы сыграть в финале и, возможно, завоевать трофей именно в Стамбуле?

– Для нас, если честно, единственный финал – это завтрашний матч, и мы будем готовы на 100% к нему. Если слишком много думать о будущем, можно споткнуться на пути между будущим и настоящим. Конечно, каждый хочет дойти до финала, но мы движемся шаг за шагом. Завтра мы будем полностью сосредоточены на игре ради нашей мечты – победить. Наша единственная мечта сейчас – выиграть завтра и счастливыми уехать автобусом во Львов.

– У «Бешикташа», по сравнению с первым матчем, не будет Фернандеша, которого продали в другой клуб. Есть ли какие-то проблемы у «Шахтера» с составом?

– В первую очередь, Жедсон Фернандеш – важный футболист. Я знаю это, потому что мы играли вместе в «Галатасарае». Что касается состава на завтрашний матч, у нас есть только одна потеря – Крыськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся, ведь это отличный полузащитник, который будет очень важен в наших будущих планах как опорник. Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они сыграют важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только Марлон Сантос имел незначительную травму, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к завтрашней игре.

– Учитывая результат первого матча, понятно, что «Бешикташ» будет больше атаковать и рисковать, а вы получите больше свободного пространства. Каков будет ваш план на завтрашнюю игру?

– Попытаемся контролировать мяч, но, конечно, это будет непросто в игре с «Бешикташем». Будут моменты, когда они будут владеть мячом и держать его под контролем. У нас есть планы на обе ситуации. Как я уже сказал, это будет нелегко – будут периоды, когда «Бешикташ» будет давить на нас, но это не значит, что мы играем плохо, наоборот, важно будет показать, что уметь хорошо защищаться и правильно строить игру – это тоже очень важно. Мы готовы к обоим сценариям, имеем план, и я надеюсь, что завтра нам удастся его реализовать.

– Возможно, это немного не по теме, но если посмотреть со стороны, как вы сейчас оцениваете турецкий футбол? Ведь у вас была большая карьера и значительные успехи, а мы видим, что турецкие команды сейчас не так успешны в Европе, как раньше.

– Я вижу позитивный прогресс, но, конечно, ключевой является стабильность. Если говорить в общем, думаю, у нас сейчас недостаточно времени, чтобы полноценно ответить на этот вопрос. Но я считаю, что нужно настаивать именно на правильных вещах, которые мы уже делаем, а не только обращать внимание на счет. Трансферы, менеджмент и все, что мы планируем, должно базироваться на правильных шагах, и тогда, я уверен, это будет лучшим для нашего общего прогресса. Надеюсь, турецкий футбол именно так и будет поступать.

– Это первый домашний матч «Шахтера» в Кракове. Какие у вас впечатления о стране, городе и стадионе?

– Польша – прекрасная страна. С тех пор, как мы приехали, я постоянно вспоминаю информацию, которую знал раньше. Я знаю историю Польши, и у меня было много позитивной информации об этой стране. Что касается стадиона – я считаю, что это одно из самых прекрасных мест в мире для игры в футбол. С момента нашего приезда вы были очень гостеприимны, и я хочу поблагодарить вас за то, что открыли двери своего стадиона для нас. Мы очень счастливы с того момента, как приехали сюда. Это красивый город, вокруг столько зелени, везде видим улыбающихся людей. Что бы я ни сказал о Польше и этом стадионе – все будет позитивным. Мы очень рады быть здесь и благодарны вам за это. Но, конечно, я очень хотел бы сыграть этот матч в Украине и однажды сыграть там – это моя мечта.