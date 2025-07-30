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Лига Европы
30 июля 2025, 21:37 | Обновлено 30 июля 2025, 21:45
993
0

ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем

Донецкая команда из Словении прибыла в Польшу на игру Лиги Европы

30 июля 2025, 21:37 | Обновлено 30 июля 2025, 21:45
993
0
ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем
ФК Шахтер

30 июля футболисты «Шахтера» завершили летний подготовительный сбор в Словении и совершили перелет в Польшу на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем».

Чартер с делегацией «горняков» вылетел из Любляны и приземлился в аэропорту Кракова в 11:45 по местному времени.

30 июля вечером запланированы традиционные медиа-мероприятия: предматчевая пресс-конференция главного тренера и игрока, а также открытая тренировка «оранжево-черных».

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится в четверг, 31 июля, в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем

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Бешикташ фото Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ Краков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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