30 июля футболисты «Шахтера» завершили летний подготовительный сбор в Словении и совершили перелет в Польшу на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем».

Чартер с делегацией «горняков» вылетел из Любляны и приземлился в аэропорту Кракова в 11:45 по местному времени.

30 июля вечером запланированы традиционные медиа-мероприятия: предматчевая пресс-конференция главного тренера и игрока, а также открытая тренировка «оранжево-черных».

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится в четверг, 31 июля, в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем