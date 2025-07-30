ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем
Донецкая команда из Словении прибыла в Польшу на игру Лиги Европы
30 июля футболисты «Шахтера» завершили летний подготовительный сбор в Словении и совершили перелет в Польшу на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем».
Чартер с делегацией «горняков» вылетел из Любляны и приземлился в аэропорту Кракова в 11:45 по местному времени.
30 июля вечером запланированы традиционные медиа-мероприятия: предматчевая пресс-конференция главного тренера и игрока, а также открытая тренировка «оранжево-черных».
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится в четверг, 31 июля, в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове перед матчем Шахтера с Бешикташем
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