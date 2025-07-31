ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Виктор Осимхен перешел в состав турецкого гранда
Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 75 миллионов евро, а заключенный контракт между сторонами будет действовать до 2030 года. Это приобретение считается самым дорогим в истории турецкого гранда.
В контракте нигерийца также предусмотрено одно интересное условие: Виктор в течение двух лет не сможет вернуться в итальянский чемпионат.
По итогам сезона 2024/25 Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 41 матче за турецкий клуб нигерийский форвард отметился 37 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
Şşş… 🤫— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2025
1️⃣!
2️⃣!
3️⃣!
CİMBOMBOM! 🙌 pic.twitter.com/DQa2SwfYp4
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