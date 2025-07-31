ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 75 миллионов евро, а заключенный контракт между сторонами будет действовать до 2030 года. Это приобретение считается самым дорогим в истории турецкого гранда.

В контракте нигерийца также предусмотрено одно интересное условие: Виктор в течение двух лет не сможет вернуться в итальянский чемпионат.

По итогам сезона 2024/25 Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 41 матче за турецкий клуб нигерийский форвард отметился 37 забитыми мячами и 8 результативными передачами.