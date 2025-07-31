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Турция
31 июля 2025, 00:14 | Обновлено 31 июля 2025, 00:23
376
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Виктор Осимхен перешел в состав турецкого гранда

31 июля 2025, 00:14 | Обновлено 31 июля 2025, 00:23
376
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гатасарай оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о подписании нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 75 миллионов евро, а заключенный контракт между сторонами будет действовать до 2030 года. Это приобретение считается самым дорогим в истории турецкого гранда.

В контракте нигерийца также предусмотрено одно интересное условие: Виктор в течение двух лет не сможет вернуться в итальянский чемпионат.

По итогам сезона 2024/25 Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 41 матче за турецкий клуб нигерийский форвард отметился 37 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Галатасарай трансферы Наполи чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Виктор Осимхен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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