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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 12:23 | Обновлено 23 июля 2025, 12:48
343
0

Динамо выиграло на Мальте, гол Кухаревича в ЛЧ, контракт для сына Шевченко

Главные новости за 22 июля на Sport.ua

23 июля 2025, 12:23 | Обновлено 23 июля 2025, 12:48
343
0
Динамо выиграло на Мальте, гол Кухаревича в ЛЧ, контракт для сына Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 июля.

1A. Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов

1B. Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича
22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Арбитр сказал, что игрок сделал блок, находясь в офсайде»
Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча ЛЧ с «Хамрун Спартанс»

2B. Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

3A. Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски
В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ

3B. Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы
В полуфинале женского ЧЕ Англия в овертайме вырвала победу у Италии

4A. Металлист 1925 в спарринге обыграл Боруссию Менхенгладбах
Клуб УПЛ выиграл у представителя немецкой Бундеслиги

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии
Кристиан заключил профессиональное соглашение с командой Уотфорд

5A. Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
Закарпатцев в Первой лиге может заменить «Металлург»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай не примет участие в следующем сезоне Первой лиги
Клуб из Закарпатья обнародовал официальное заявление

6A. Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
«Аль-Хиляль» недоволен продолжительностью отпуска у своих футболистов

6B. Кристал Пэлас официально подал апелляцию на решение об исключении из ЛЕ
Ранее УЕФА не разрешил английскому клубу участвовать в Лиге Европы

7A. Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне
Марта проиграла Эмме в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США

7B. Стародубцева потерпела поражение на старте основы пятисотника в Вашингтоне
Юлия в двух сетах уступила пятой сеяной Магдалене Френх в 1/16 финала

8A. Опередил всех на 5 сек. Макар Яхно принес Украине первое золото ЄЮОФ-2025
Украинский пловец блестяще выступил на дистанции 1500 м вольным стилем

8B. Украинский пловец стал серебряным призером ЕЮОФ-2025
Константин Федючук занял второе место на дистанции 200 м брассом

9A. Медали братьев. Сборная Украины взяла третье золото на Универсиаде 2025
Артем Гарбар стал чемпионом в тхэквондо в весовой категории до 87 кг

9B. Универсиада-2025. Михаил Брудин стал бронзовым призером в метании диска
Украинец занял третье место на соревнованиях в Германии

10. Трижды в одну воду. Пеп снова перезагружает Ман Сити
О кадровой революции в «синем» Манчестере

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