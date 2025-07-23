Динамо выиграло на Мальте, гол Кухаревича в ЛЧ, контракт для сына Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 июля.

1A. Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов

1B. Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича

22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Арбитр сказал, что игрок сделал блок, находясь в офсайде»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча ЛЧ с «Хамрун Спартанс»

2B. Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

3A. Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски

В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ

3B. Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы

В полуфинале женского ЧЕ Англия в овертайме вырвала победу у Италии

4A. Металлист 1925 в спарринге обыграл Боруссию Менхенгладбах

Клуб УПЛ выиграл у представителя немецкой Бундеслиги

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии

Кристиан заключил профессиональное соглашение с командой Уотфорд

5A. Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ

Закарпатцев в Первой лиге может заменить «Металлург»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай не примет участие в следующем сезоне Первой лиги

Клуб из Закарпатья обнародовал официальное заявление

6A. Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости

«Аль-Хиляль» недоволен продолжительностью отпуска у своих футболистов

6B. Кристал Пэлас официально подал апелляцию на решение об исключении из ЛЕ

Ранее УЕФА не разрешил английскому клубу участвовать в Лиге Европы

7A. Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне

Марта проиграла Эмме в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США

7B. Стародубцева потерпела поражение на старте основы пятисотника в Вашингтоне

Юлия в двух сетах уступила пятой сеяной Магдалене Френх в 1/16 финала

8A. Опередил всех на 5 сек. Макар Яхно принес Украине первое золото ЄЮОФ-2025

Украинский пловец блестяще выступил на дистанции 1500 м вольным стилем

8B. Украинский пловец стал серебряным призером ЕЮОФ-2025

Константин Федючук занял второе место на дистанции 200 м брассом

9A. Медали братьев. Сборная Украины взяла третье золото на Универсиаде 2025

Артем Гарбар стал чемпионом в тхэквондо в весовой категории до 87 кг

9B. Универсиада-2025. Михаил Брудин стал бронзовым призером в метании диска

Украинец занял третье место на соревнованиях в Германии

10. Трижды в одну воду. Пеп снова перезагружает Ман Сити

О кадровой революции в «синем» Манчестере