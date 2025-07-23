Динамо выиграло на Мальте, гол Кухаревича в ЛЧ, контракт для сына Шевченко
Главные новости за 22 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 июля.
1A. Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов
1B. Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича
22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
2A. ШОВКОВСКИЙ: «Арбитр сказал, что игрок сделал блок, находясь в офсайде»
Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча ЛЧ с «Хамрун Спартанс»
2B. Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ
3A. Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски
В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ
3B. Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы
В полуфинале женского ЧЕ Англия в овертайме вырвала победу у Италии
4A. Металлист 1925 в спарринге обыграл Боруссию Менхенгладбах
Клуб УПЛ выиграл у представителя немецкой Бундеслиги
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии
Кристиан заключил профессиональное соглашение с командой Уотфорд
5A. Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
Закарпатцев в Первой лиге может заменить «Металлург»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Минай не примет участие в следующем сезоне Первой лиги
Клуб из Закарпатья обнародовал официальное заявление
6A. Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
«Аль-Хиляль» недоволен продолжительностью отпуска у своих футболистов
6B. Кристал Пэлас официально подал апелляцию на решение об исключении из ЛЕ
Ранее УЕФА не разрешил английскому клубу участвовать в Лиге Европы
7A. Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне
Марта проиграла Эмме в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США
7B. Стародубцева потерпела поражение на старте основы пятисотника в Вашингтоне
Юлия в двух сетах уступила пятой сеяной Магдалене Френх в 1/16 финала
8A. Опередил всех на 5 сек. Макар Яхно принес Украине первое золото ЄЮОФ-2025
Украинский пловец блестяще выступил на дистанции 1500 м вольным стилем
8B. Украинский пловец стал серебряным призером ЕЮОФ-2025
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