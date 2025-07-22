Кристал Пэлас официально подал апелляцию на решение об исключении из ЛЕ

Английский футбольный клуб Кристал Пэлас официально подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением УЕФА об исключении команды из Лиги Европы 2025/26. Вердикт CAS должен быть вынесен до 11 августа.

На данный момент Кристал Пэлас должен принять участие в жеребьевке раунда Q4 Лиги конференций, которая запланирована на 4 августа.

Ранее УЕФА перевел Кристал Пэлас из Лиги Европы в Лигу конференций из-за конфликта интересов: бизнесмен Джон Текстор владел долями сразу в двух клубах – английском Кристал Пэлас и французском Лионе, который также квалифицировался в Лигу Европы. В соответствии с регламентом УЕФА, два клуба с одним владельцем не могут выступать в одном турнире.

Несмотря на то, что Текстор затем продал свою долю в Кристал Пэлас и вышел из состава руководства Лиона, УЕФА зафиксировал юридический конфликт по состоянию на 1 марта – крайний срок для урегулирования таких ситуаций. В результате 11 июля УЕФА подтвердил: Кристал Пэлас будет переведен в Лигу конференций.

Согласно правилам, место в Лиге Европы должна получить следующая команда АПЛ – Ноттингем Форест, а Кристал Пэлас сможет выступить в Лиге конференций. Но до принятия решения CAS ситуация остается неопределенной.