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Англия
22 июля 2025, 21:02 | Обновлено 23 июля 2025, 04:19
12495
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии

Кристиан заключил профессиональное соглашение с командой Уотфорд

22 июля 2025, 21:02 | Обновлено 23 июля 2025, 04:19
12495
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

18-летний украинский форвард Кристиан Шеввченко – сын именитого экс-футболиста и президента УАФ Андрея Шевченко – подписал профессиональный контракт с английским клубом Уотфорд.

Стороны заключили соглашение после того, как Кристиан выпустился с академии команды. Контракт рассчитан на один год с опцией пролонгации еще на один сезон.

В сезоне 2024/25 Шевченко-младший выступал за Уотфорд U-18 и забил 11 голов, а также отдал восемь ассистов. В прошлом году Кристиан получил паспорт Украины и дебютировал за сборную Украины U-19.

Основная команда Уотфорда в следующей кампании будет выступать по втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе.

В мае 2025 года Кристиан также закончил школу в Англии под названием ACS International School.

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Уотфорд Кристиан Шевченко чемпионат Англии по футболу продление контракта Андрей Шевченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Deich
На сусіда більше схожий..
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