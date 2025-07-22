ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Англии

18-летний украинский форвард Кристиан Шеввченко – сын именитого экс-футболиста и президента УАФ Андрея Шевченко – подписал профессиональный контракт с английским клубом Уотфорд.

Стороны заключили соглашение после того, как Кристиан выпустился с академии команды. Контракт рассчитан на один год с опцией пролонгации еще на один сезон.

В сезоне 2024/25 Шевченко-младший выступал за Уотфорд U-18 и забил 11 голов, а также отдал восемь ассистов. В прошлом году Кристиан получил паспорт Украины и дебютировал за сборную Украины U-19.

Основная команда Уотфорда в следующей кампании будет выступать по втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе.

В мае 2025 года Кристиан также закончил школу в Англии под названием ACS International School.