Другие новости25 мая 2025, 02:01 |
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ФОТО. Сын Андрея Шевченко окончил престижную школу в Англии
Андрей Шевченко гордится своим сыном
25 мая 2025, 02:01 |
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Сын Андрея Шевченко Кристиан окончил ACS International School в Англии.
Президент УАФ поздравил его с важным событием и опубликовал семейные фото:
«Так гордимся нашим Кристианом. Поздравляем с выпуском. 🎓 @kristianms7».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кристиан выступает за «Уотфорд» U-18 и юношескую сборную Украины U-18, недавно получил украинское гражданство.
Кристиан Шевченко активно изучает украинский язык.
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