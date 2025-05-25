ФОТО. Сын Андрея Шевченко окончил престижную школу в Англии

Сын Андрея Шевченко Кристиан окончил ACS International School в Англии.

Президент УАФ поздравил его с важным событием и опубликовал семейные фото:

«Так гордимся нашим Кристианом. Поздравляем с выпуском. 🎓 @kristianms7».

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Кристиан выступает за «Уотфорд» U-18 и юношескую сборную Украины U-18, недавно получил украинское гражданство.

Кристиан Шевченко активно изучает украинский язык.