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25 мая 2025, 02:01 |
336
0

ФОТО. Сын Андрея Шевченко окончил престижную школу в Англии

Андрей Шевченко гордится своим сыном

25 мая 2025, 02:01 |
336
0
ФОТО. Сын Андрея Шевченко окончил престижную школу в Англии
Instagram. Андрей и Кристиан Шевченко вместе с Кристен Пазик

Сын Андрея Шевченко Кристиан окончил ACS International School в Англии.

Президент УАФ поздравил его с важным событием и опубликовал семейные фото:

«Так гордимся нашим Кристианом. Поздравляем с выпуском. 🎓 @kristianms7».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристиан выступает за «Уотфорд» U-18 и юношескую сборную Украины U-18, недавно получил украинское гражданство.

Кристиан Шевченко активно изучает украинский язык.

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фото lifestyle Андрей Шевченко Кристиан Шевченко
Максим Лапченко Источник: Instagram
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