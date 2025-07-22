Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости

Клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль» – отказался принимать участие в Суперкубке страны из-за усталости. Об этом сообщила пресс-служба команды на своем официальном сайте:

«Футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально принял решение, что команда не будет участвовать в розыгрыше Суперкубка Саудовской Аравии сезона 2025/2026.

Данное решение было сообщено в официальном письме, направленном в Федерацию футбола Саудовской Аравии (SAFF), в котором клуб подробно изложил причины, по которым он отказался от участия в турнире.

Клуб объяснил, что жеребьёвка Суперкубка Саудовской Аравии, состоявшаяся 19 июня 2025 года, состоялась всего через день после стартового матча «Аль-Хиляль» на групповом этапе Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025 в США против «Реала». Представитель Саудовской Аравии продолжил свой путь, выйдя в 1/8 финала, а затем в четвертьфинал, который состоялся 4 июля 2025 года.

После этого матча команде пришлось остаться в Орландо ещё на три дня из-за ограничений на авиаперелёты, что сократит ежегодный отпуск игроков до 24 дней в случае отказа от участия и до 21 дня, если клуб сыграет в Суперкубке. Это нарушает пункт (5.6) обязательных контрактов, включённых в приложения к Правилам профессионализма и статуса игроков, изданным SAFF, который предусматривает, что игроки имеют право на минимум 28 дней ежегодного отпуска – условие, уже включённое во все профессиональные контракты игроков основного состава «Аль-Хиляль».

Более того, в расписании внутренних соревнований, опубликованном SAFF 1 июня 2025 года, не было упоминания о проведении Суперкубка в Гонконге. Место проведения турнира было объявлено только 13 июня 2025 года, когда делегация «Аль-Хиляль» уже посетила США, и ни один матч ещё не был сыгран. Дата окончания международного участия клуба на тот момент также была неизвестна.

Решение было принято после обследования физического и мышечного состояния нескольких игроков, которое выявило признаки крайней усталости после напряженного сезона, длившегося целый год и одну неделю. Многие игроки также без отдыха участвовали в матчах национальной сборной. Это увеличивает риск получения множественных травм. Таким образом, решение не участвовать отвечает интересам не только клуба, но и сборной Саудовской Аравии, которая готовится к тренировочному сбору в октябре перед отборочными матчами чемпионата мира, в которых, как ожидается, примут участие многие игроки «Аль-Хиляля», – сообщила пресс-служба.

В полуфинале турнира «Аль-Хиляль» должен был сыграть против «Аль-Кадисии» 20 августа. Это первый случай в истории футбола, когда команда снимается из решающих матчей Суперкубка своей страны из-за усталости.