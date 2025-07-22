Жребий Q3 еврокубков, Кинарейкин – в Вильярреле, арена на матч с Францией
Главные новости за 21 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 июля.
1А. Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ
1B. Вытянули соперника для Динамо в ЛЕ на случай поражения от Хамрун Спартанс
Оппонентом в Q3 ЛЕ также будет клуб из пары Пафос / Маккаби Тель-Авив
2А. Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ состоялась в Ньоне
2B. Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
В швейцарском Ньоне состоялась заключительная жеребьевка дня
3А. Женская сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в Лиге наций
Команда квалифицировалась в турнир по итогам международного рейтинга
3B. Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Сине-желтые заняли 9-е место в зачете
3C. Сетка плей-офф Лиги наций по волейболу. Определены все пары 1/4 финала
Завершился групповой этап международного турнира по волейболу
4. Стало известно, где Украина сыграет с Францией в отборе к ЧМ-2026
Матч состоится в польском Вроцлаве
5А. Сборная Украины взяла третью медаль в тхэквондо на летней Универсиаде
Андрей Гарбар завоевал бронзовую награду в категории свыше 87 кг
5B. Первая медаль. Украинцы завоевали серебро на фестивале ЕЮОФ-2025
В пулевой стрельбе Юлия Исаченко и Илья Лащ проиграли в финале смешанных пар
5C. Гимн Украины трижды звучал во Франции. Бондарев успешно завершил этап Ф4
Результативный уик-энд украинца в Европейской Формуле-4
6. Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Финальная часть командного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Китае
7А. ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
Главный тренер Динамо дал пресс -конференцию перед игрой ЛЧ с Хамрун Спартанс
7B. БУЯЛЬСКИЙ: «Команда из Мальты хорошо защищается и выбегает в контратаки»
Полузащитник Динамо поделился ожиданиями от матча против Хамрун Спартанс
8А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса
Вадим Ющишин перебрался в одесский клуб
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
Роман Саленко следующий сезон проведет в «Заре»
8С. ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги
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9. ОФИЦИАЛЬНО. Именитый испанский клуб подписал украинца из УПЛ
«Вильярреал» подписал Якова Кинарейкина из «Карпат»
10А. Старая гвардия: Уокер, Хендерсон и Поульсен. Лучшие дешевые трансферы лета
Третья часть уже традиционной рубрики с непопсовыми переходами
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