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22 июля 2025, 09:45 |
207
0

Жребий Q3 еврокубков, Кинарейкин – в Вильярреле, арена на матч с Францией

Главные новости за 21 июля на Sport.ua

22 июля 2025, 09:45 |
207
0
Жребий Q3 еврокубков, Кинарейкин – в Вильярреле, арена на матч с Францией
ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 июля.

1А. Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ

1B. Вытянули соперника для Динамо в ЛЕ на случай поражения от Хамрун Спартанс
Оппонентом в Q3 ЛЕ также будет клуб из пары Пафос / Маккаби Тель-Авив

2А. Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ состоялась в Ньоне

2B. Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
В швейцарском Ньоне состоялась заключительная жеребьевка дня

3А. Женская сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в Лиге наций
Команда квалифицировалась в турнир по итогам международного рейтинга

3B. Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Сине-желтые заняли 9-е место в зачете

3C. Сетка плей-офф Лиги наций по волейболу. Определены все пары 1/4 финала
Завершился групповой этап международного турнира по волейболу

4. Стало известно, где Украина сыграет с Францией в отборе к ЧМ-2026
Матч состоится в польском Вроцлаве

5А. Сборная Украины взяла третью медаль в тхэквондо на летней Универсиаде
Андрей Гарбар завоевал бронзовую награду в категории свыше 87 кг

5B. Первая медаль. Украинцы завоевали серебро на фестивале ЕЮОФ-2025
В пулевой стрельбе Юлия Исаченко и Илья Лащ проиграли в финале смешанных пар

5C. Гимн Украины трижды звучал во Франции. Бондарев успешно завершил этап Ф4
Результативный уик-энд украинца в Европейской Формуле-4

6. Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Финальная часть командного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Китае

7А. ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
Главный тренер Динамо дал пресс -конференцию перед игрой ЛЧ с Хамрун Спартанс

7B. БУЯЛЬСКИЙ: «Команда из Мальты хорошо защищается и выбегает в контратаки»
Полузащитник Динамо поделился ожиданиями от матча против Хамрун Спартанс

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса
Вадим Ющишин перебрался в одесский клуб

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
Роман Саленко следующий сезон проведет в «Заре»

8С. ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги
Руан Оливейра с нового сезона будет играть в УПЛ

9. ОФИЦИАЛЬНО. Именитый испанский клуб подписал украинца из УПЛ
«Вильярреал» подписал Якова Кинарейкина из «Карпат»

10А. Старая гвардия: Уокер, Хендерсон и Поульсен. Лучшие дешевые трансферы лета
Третья часть уже традиционной рубрики с непопсовыми переходами

10B. «Тяжело выигрывать с барменами в составе». Демченко – о тренерской карьере
Украинский специалист зажигает в казахстанском футболе

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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