Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3

21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье и Александрия узнали потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.

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Для выхода в Q3 Александрии нужно пройти Партизан из Белграда в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля).

Чтобы принять участие в Q3, Полесью нужно обыграть команду Санта-Колома из Андорра в Q2 ЛК.

Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.

Соперник победителя пары Александрия – Партизан в Q3 Лиги конференций

Побежденный в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Соперник победителя пары Полесье – Санта-Колома в Q3 Лиги конференций

Победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения)

Соперник неудачника пары Шахтер – Бешикташ в Q3 Лиги конференций

Победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

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Лига конференций 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

Александрия (Украина) / Партизан (Сербия) – побежденный: Митьюлланд (Дания) / Хиберниан (Шотландия)

(Украина) / Партизан (Сербия) – побежденный: Митьюлланд (Дания) / Хиберниан (Шотландия) Полесье (Украина) / Санта-Колома (Андорра) – Пакш (Венгрия) / Марибор (Словения)

(Украина) / Санта-Колома (Андорра) – Пакш (Венгрия) / Марибор (Словения) Сент-Патрикс (Ирландия) / Нимме Калью (Эстония) – побежденный: Бешикташ (Турция) / Шахтер (Украина)

Инфографика

Итоги жеребьевки