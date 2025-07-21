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Лига конференций
21 июля 2025, 15:23 | Обновлено 21 июля 2025, 15:53
1571
6

Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3

В швейцарском Ньоне состоялась заключительная жеребьевка дня

21 июля 2025, 15:23 | Обновлено 21 июля 2025, 15:53
1571
6
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
УЕФА

21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье и Александрия узнали потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.

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Для выхода в Q3 Александрии нужно пройти Партизан из Белграда в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля).

Чтобы принять участие в Q3, Полесью нужно обыграть команду Санта-Колома из Андорра в Q2 ЛК.

Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.

Соперник победителя пары Александрия – Партизан в Q3 Лиги конференций

  • Побежденный в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Соперник победителя пары Полесье – Санта-Колома в Q3 Лиги конференций

  • Победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения)

Соперник неудачника пары Шахтер – Бешикташ в Q3 Лиги конференций

  • Победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Лига конференций 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

  • Александрия (Украина) / Партизан (Сербия) – побежденный: Митьюлланд (Дания) / Хиберниан (Шотландия)
  • Полесье (Украина) / Санта-Колома (Андорра) – Пакш (Венгрия) / Марибор (Словения)
  • Сент-Патрикс (Ирландия) / Нимме Калью (Эстония) – побежденный: Бешикташ (Турция) / Шахтер (Украина)

Инфографика

Итоги жеребьевки

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Vitason
Полісся нормально,Шахтар ,якщо з Бешикташем не повезе просто классний жереб,а от Олександрія ,так як і Шахтарю в Лізі Європі дуже не повезло ,загалом три команди повинно бути в єврокубках,а от в яких саме єврокубках!? Хотілося ,щоб в Лізі чемпіонів Динамо,в Лізі Європи Шахтарю і в Лізі конференцій Полісся було б ідеально!! Олександрія нажаль і в складі великі втрати і з жеребом не пощастило!!!
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0
Ігор Ковальський
Переможець пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія..Переможений цієї пари...переможець пройде в 3 раунд ліги Європи...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Мидтюланд без шансов, но не факт что Олександрия и Партизан пройдёт. А вот Бешику повезло с жребием - Ныме Калью или Сент Патрикс для них. Думаю они рады
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