Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
В швейцарском Ньоне состоялась заключительная жеребьевка дня
21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Полесье и Александрия узнали потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для выхода в Q3 Александрии нужно пройти Партизан из Белграда в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля).
Чтобы принять участие в Q3, Полесью нужно обыграть команду Санта-Колома из Андорра в Q2 ЛК.
Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.
Соперник победителя пары Александрия – Партизан в Q3 Лиги конференций
- Побежденный в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)
Соперник победителя пары Полесье – Санта-Колома в Q3 Лиги конференций
- Победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения)
Соперник неудачника пары Шахтер – Бешикташ в Q3 Лиги конференций
- Победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.
Лига конференций 2025/26
Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа
- Александрия (Украина) / Партизан (Сербия) – побежденный: Митьюлланд (Дания) / Хиберниан (Шотландия)
- Полесье (Украина) / Санта-Колома (Андорра) – Пакш (Венгрия) / Марибор (Словения)
- Сент-Патрикс (Ирландия) / Нимме Калью (Эстония) – побежденный: Бешикташ (Турция) / Шахтер (Украина)
Инфографика
Итоги жеребьевки
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец отреагировал на победу над Дюбуа
Никита Кравченко присоединился к стае