Вытянули соперника для Шахтера в Q3 ЛК на случай поражения от Бешикташа
В Ньоне завершилась серия жеребьевок еврокубковых турниров
21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Украинские клубы узнали потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.
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Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.
Соперник неудачника пары Шахтер – Бешикташ в Q3 Лиги конференций
- Победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.
Лига конференций 2025/26
Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа
- Сент-Патрикс (Ирландия) / Нымме Калью (Эстония) – побежденный: Бешикташ (Турция) / Шахтер (Украина)
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