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Лига конференций
21 июля 2025, 15:34 | Обновлено 21 июля 2025, 15:50
490
1

Вытянули соперника для Шахтера в Q3 ЛК на случай поражения от Бешикташа

В Ньоне завершилась серия жеребьевок еврокубковых турниров

21 июля 2025, 15:34 | Обновлено 21 июля 2025, 15:50
490
1
Вытянули соперника для Шахтера в Q3 ЛК на случай поражения от Бешикташа
УЕФА

21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Украинские клубы узнали потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.

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Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.

Соперник неудачника пары Шахтер – Бешикташ в Q3 Лиги конференций

  • Победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Лига конференций 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

  • Сент-Патрикс (Ирландия) / Нымме Калью (Эстония) – побежденный: Бешикташ (Турция) / Шахтер (Украина)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Talya-Vi-Talya
Навіть непотрібна нам інфа! На 💯 впевнені в перемозі ⚒️Шахти, тому це Бешик хай придивляється, з ким їм далі стрічатись! 😊
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