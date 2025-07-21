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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
Лига чемпионов
21 июля 2025, 20:47 | Обновлено 21 июля 2025, 21:03
3428
6

ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»

Главный тренер Динамо дал пресс -конференцию перед игрой ЛЧ с Хамрун Спартанс

21 июля 2025, 20:47 | Обновлено 21 июля 2025, 21:03
3428
6
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
ФК Динамо.. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийской команды «Хамрун Спартанс», который пройдет в гостях вечером 22 июля:

– Как оцените подготовку команды к первому официальному матчу и к новому сезону в целом?

– Наконец-то в нашу жизнь возвращаются официальные матчи, и сразу – квалификационные за право участия в Лиге чемпионов. Это всегда испытание и всегда непросто. Мы прекрасно понимаем, что сборы, какими бы они ни были, – это непростой период для игроков. Это попытка «прокачать» свой характер и физическое состояние. Мы столкнулись с несколькими… я бы не сказал, что проблемами, скорее, испытаниями, потому что разные группы игроков начинали сборы в разный период.

Это связано с матчами национальной сборной, а также молодежной, которая выступала на чемпионате Европы. Так что были определённые моменты, но, надеюсь, все футболисты сейчас находятся в хорошей форме. Однако не могу точно сказать, что они готовы на 100%. Завтра будет только первая игра, и, безусловно, она вызывает волнение, но так и должно быть. В целом команда готова, и мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед нами.

– «Хамрун Спартанс» на предыдущей стадии отыгрался после поражения 0:2 от «Жальгириса». Какие сильные стороны этой команды вы можете выделить? Чего от них стоит ожидать?

– Одна из сильных сторон нашего соперника – это итальянский тренер, который возглавляет команду. «Хамрун Спартанс» тактически выстраивает свою игру довольно грамотно – это показал ответный матч, в котором они полностью «уничтожили» «Жальгирис», действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак. Думаю, такую же игру можно ожидать и завтра.

– Все ли игроки готовы к матчу, нет ли потерь?

– К сожалению, у нас точно есть две потери – это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, который тоже получил повреждение, ему нужно время. Поэтому именно они не попали в заявку на эти квалификационные матчи. Остальные игроки находятся в нормальном состоянии и готовятся к игре.

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Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов пресс-конференция Александр Шовковский Валентин Рубчинский Анхель Торрес
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Remark
То не втрати! 
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+2
ALFred
Торрес ще свій шанс отримає, Рубчинський теж. Все норм. 
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0
AK.228
В нормальном состоянии… ну посмотрим 
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0
Battersea
Главное - покупаться в море.
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-1
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