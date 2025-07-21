Хамрун Спартанс – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 июля в 20:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ на Мальте
Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене Хибернианс в городе Паола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.
Хамрун Спартанс – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.
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