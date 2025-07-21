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Лига Чемпионов
Хамрун Спартанс
22.07.2025 20:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 июля 2025, 22:34 | Обновлено 21 июля 2025, 22:53
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0

Хамрун Спартанс – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 июля в 20:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ на Мальте

21 июля 2025, 22:34 | Обновлено 21 июля 2025, 22:53
252
0
Хамрун Спартанс – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене Хибернианс в городе Паола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Хамрун Спартанс – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.

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Лига чемпионов Хамрун Спартанс Динамо Киев смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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