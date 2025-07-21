БУЯЛЬСКИЙ: «Команда из Мальты хорошо защищается и выбегает в контратаки»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс», который состоится 22 июля, во время предматчевой пресс-конференции:

– Как оцените свое собственное состояние и состояние команды перед первым официальным матчем в сезоне? Насколько хорошо готовы?

– Мы провели очень хороший сбор. Сначала в Киеве, потом в Австрии. По моему мнению, мы подготовились на все 100%. Однако наша проблема в том, что у нас еще не было официальных матчей, поэтому будем делать то же, что делали на сборах. В физическом и тактическом плане, думаю, мы значительно прибавили и стали намного лучше, чем в прошлом году.

– Во время сбора в Австрии были жаркие дни, кажется, на Мальте матч тоже пройдет при такой погоде. Как это повлияет на игру?

– Думаю, в Австрии мы провели хороший сбор, в том числе в физическом плане, поэтому сможем на протяжении всех 90 минут поддерживать тот темп, который потребует главный тренер. Он даст установку на игру и расскажет, как мы будем действовать в завтрашнем матче.

– Какое ваше мнение о сопернике? Смотрели ли вы матчи «Хамрун Спартанс»?

– Тренерский штаб предоставил нам полную информацию. Сегодня мы тоже разбирали их матч, также завтра перед игрой на теоретическом занятии наставники подробно расскажут, как мы будем действовать в обороне и атаке. Знаем, что наш соперник очень хорошо обороняется и выбегает в контратаки. Поэтому будем стараться во время матча как можно меньше позволять им это делать.