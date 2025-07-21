БУЯЛЬСКИЙ: «Команда из Мальты хорошо защищается и выбегает в контратаки»
Полузащитник Динамо поделился ожиданиями от матча против Хамрун Спартанс
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс», который состоится 22 июля, во время предматчевой пресс-конференции:
– Как оцените свое собственное состояние и состояние команды перед первым официальным матчем в сезоне? Насколько хорошо готовы?
– Мы провели очень хороший сбор. Сначала в Киеве, потом в Австрии. По моему мнению, мы подготовились на все 100%. Однако наша проблема в том, что у нас еще не было официальных матчей, поэтому будем делать то же, что делали на сборах. В физическом и тактическом плане, думаю, мы значительно прибавили и стали намного лучше, чем в прошлом году.
– Во время сбора в Австрии были жаркие дни, кажется, на Мальте матч тоже пройдет при такой погоде. Как это повлияет на игру?
– Думаю, в Австрии мы провели хороший сбор, в том числе в физическом плане, поэтому сможем на протяжении всех 90 минут поддерживать тот темп, который потребует главный тренер. Он даст установку на игру и расскажет, как мы будем действовать в завтрашнем матче.
– Какое ваше мнение о сопернике? Смотрели ли вы матчи «Хамрун Спартанс»?
– Тренерский штаб предоставил нам полную информацию. Сегодня мы тоже разбирали их матч, также завтра перед игрой на теоретическом занятии наставники подробно расскажут, как мы будем действовать в обороне и атаке. Знаем, что наш соперник очень хорошо обороняется и выбегает в контратаки. Поэтому будем стараться во время матча как можно меньше позволять им это делать.
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