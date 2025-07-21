Стало известно, где Украина сыграет с Францией в отборе к ЧМ-2026
Матч состоится в польском Вроцлаве
Национальная сборная Украины по футболу проведет стартовый матч отбора к чемпионату мира 2026 против Франции во Вроцлаве, Польша.
Поединок, который запланирован на 5 сентября, состоится на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав».
Эта арена, на которой Украина играла уже трижды, вмещает 45 105 зрителей и является родной для местного клуба «Шленск».
Кроме сборной Франции, за выход на мундиаль Украине придется побороться со сборными Азербайджана и Исландии. Лучшая команда из группы поедет на чемпионат мира напрямую, коллективу со второго места придется участвовать в стыковых матчах.
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