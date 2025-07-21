ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса

Одесский «Черноморец» официально переманил к себе 25-летнего вратаря Вадима Ющишина.

Игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента. Информация об условиях контракта отсутствует.

«Добро пожаловать в Одессу! Желаем ярких матчей, уверенных сэйвов и максимума «сухих» игр в чёрно-синих цветах», – написала пресс-служба клуба.

Последние полгода Вадим находился в полтавской «Ворскле», за которую не сыграл ни одного матча.

Кроме того, Вадим провел 5.5 лет в составе «Вереса», однако и там голкипер играл совсем редко – восемь поединков за клуб.