ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса
Вадим Ющишин перебрался в одесский клуб
Одесский «Черноморец» официально переманил к себе 25-летнего вратаря Вадима Ющишина.
Игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента. Информация об условиях контракта отсутствует.
«Добро пожаловать в Одессу! Желаем ярких матчей, уверенных сэйвов и максимума «сухих» игр в чёрно-синих цветах», – написала пресс-служба клуба.
Последние полгода Вадим находился в полтавской «Ворскле», за которую не сыграл ни одного матча.
Кроме того, Вадим провел 5.5 лет в составе «Вереса», однако и там голкипер играл совсем редко – восемь поединков за клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонскому клубу нужны средства на подписание Жоау Феликса
Экс-промоутер Александра выбрал абсолютного чемпиона