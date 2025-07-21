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Украина. Первая лига
21 июля 2025, 22:47 | Обновлено 21 июля 2025, 22:50
488
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса

Вадим Ющишин перебрался в одесский клуб

21 июля 2025, 22:47 | Обновлено 21 июля 2025, 22:50
488
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец бесплатно подписал экс-вратаря Вереса
УПЛ. Вадим Ющишин

Одесский «Черноморец» официально переманил к себе 25-летнего вратаря Вадима Ющишина.

Игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента. Информация об условиях контракта отсутствует.

«Добро пожаловать в Одессу! Желаем ярких матчей, уверенных сэйвов и максимума «сухих» игр в чёрно-синих цветах», – написала пресс-служба клуба.

Последние полгода Вадим находился в полтавской «Ворскле», за которую не сыграл ни одного матча.

Кроме того, Вадим провел 5.5 лет в составе «Вереса», однако и там голкипер играл совсем редко – восемь поединков за клуб.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Вадим Ющишин
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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