Челси вышел в финал КЧМ, бенефис Жоао Педро, старт сезона Лиги чемпионов
Главные новости за 8 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 июля.
1A. Самбу завершил свой воспитанник. Челси вышел в финал КЧМ-2025
Команда Марески в полуфинале одолела бразильский «Флуминенсе»
1B. Клубный ЧМ-2025. Назван лучший игрок матча Челси против Флуминенсе
Жоао Педро оформил дубль в полуфинальном поединке
2A. Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?
Второй финалист будет определен в матче между ПСЖ и Реалом
2B. Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе
3. Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома
4. У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута
Переговоры с французским «ПСЖ» приостановлены
5. Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Украинским вингером интересуется турецкий клуб «Трабзонспор»
6A. Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»
6B. Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге
Клубы контактировали между собой по этому вопросу
7A. Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Встретятся фавориты из нижней части сетки Тейлор Фритц и Карлос Алькарас
7B. Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко
8. Украина U-22 с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Молодежка продолжает подготовку к квалификации Евроволея
9. На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
Украину будут представлять 4 клуба: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье
10. Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
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