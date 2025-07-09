Челси вышел в финал КЧМ, бенефис Жоао Педро, старт сезона Лиги чемпионов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 июля.

1A. Самбу завершил свой воспитанник. Челси вышел в финал КЧМ-2025

Команда Марески в полуфинале одолела бразильский «Флуминенсе»

1B. Клубный ЧМ-2025. Назван лучший игрок матча Челси против Флуминенсе

Жоао Педро оформил дубль в полуфинальном поединке

2A. Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?

Второй финалист будет определен в матче между ПСЖ и Реалом

2B. Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе

3. Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков

Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома

4. У Забарного возникли проблемы. Все из-за Борнмута

Переговоры с французским «ПСЖ» приостановлены

5. Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры

Украинским вингером интересуется турецкий клуб «Трабзонспор»

6A. Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ

«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»

6B. Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге

Клубы контактировали между собой по этому вопросу

7A. Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин

Встретятся фавориты из нижней части сетки Тейлор Фритц и Карлос Алькарас

7B. Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин

Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

8. Украина U-22 с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол

Молодежка продолжает подготовку к квалификации Евроволея

9. На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона

Украину будут представлять 4 клуба: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье

10. Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?

Для Михаила близок час истины