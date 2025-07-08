Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?

В ближайшие дни истечет срок, в течение которого украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик должен был обдумать стратегию своего дальнейшего поведения после оглашения результатов допинг-пробы В. У экс-футболиста «Шахтера» после второй положительной пробы на мельдоний, по сути, оставалось только два решения – признать вину и ждать решения Футбольной ассоциации (ФА) о сроке дисквалификации, либо же не согласится с выводами экспертиз и потребовать созвать специальное заседание ФА на этот счет.

По мнению ведущих юристов континента, которые публично высказывались на этот счет, второй путь может оказаться пагубным для карьеры Михаила Мудрика. Дело в том, что факт попадания запрещенного препарата в организм украинца ему уже вряд ли удастся опровергнуть, а попытки яростно отрицать это и устраивать лишние споры будут только настраивать компетентные органы, которым и надлежит принять решение о сроках дисквалификации для вингера, против него самого.

Но что еще пока абсолютно невозможно предугадать, так это поведение «Челси» – клуба, которому и принадлежат трансферные права на Мудрика, и с которым у Михаила действующий контракт до лета 2031 года. В свое время подписание трудового соглашения с украинцем на восемь с половиной лет (при традиционно максимальных сроках контрактов в европейском футболе в пять лет) стало для руководства «Челси» прекрасной возможностью растянуть во времени так называемые амортизационные выплаты на Мудрика, что было чрезвычайно важно для «синих» в аспекте соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития (PSR). Однако теперь, после выявления следов допинга в организме украинца, тот становится для лондонского клуба не долгосрочным активом, а существенной обузой, особенно если срок его дисквалификации окажется максимальным – четыре года.

Getty Images/Global Images Ukraine.

На что может пойти «Челси»? Вариантов у «синих», на самом деле, достаточно много. Прежде всего, в СМИ пишут, что лондонцы якобы хотят продать украинского вингера в другой клуб, чтобы избавиться от необходимости платить ему очень высокую зарплату (по неофициальным данным, речь приблизительно о 6 миллионах евро в год). Но здесь возникает очевидная проблема: кому нужен футболист, который не способен выходить на поле и еще непонятно, в каком состоянии вернется на это самое поле (и вернется ли вообще) после отбытия дисквалификации. Сейчас платить «Челси» за Мудрика даже условные 10 миллионов – это риск для того клуба, который решится на это пойти. А потому, не лучше ли вложить эти средства в того исполнителя, который способен помочь команде здесь и сейчас? Последний вопрос, как вы понимаете, скорее, риторический…

Также «Челси» может настоять на том, чтобы Мудрик согласился на пересмотр ключевых условий своего нынешнего контракта. Прежде всего, уровня заработной платы. На этот вариант лондонцы вполне резонно могут пойти, исходя из тех соображений, что украинский вингер все еще достаточно молод, а потому теоретически все еще может быть полезным «синим» в будущем. Но если «Челси» выберет такой вариант решения проблемы, то вполне очевидным является тот факт, что и Мудрику придется идти на определенные жертвы – скорее всего, на добровольное снижение зарплаты и подписание нового контракта или дополнения к действующему в аспекте суммы оклада.

Наконец, на поверхности лежит и третий вариант, при котором «Челси» пожелает расторгнуть контракт с Мудриком. Сделать это, как пишут британские юристы, для «синих» будет не так и сложно. В подавляющем большинстве контрактов (их полные условия по каждому футболисту, естественно, держатся в секрете и не подлежат разглашению) с игроками у клубов АПЛ прописан стандартизированный пункт, описывающий определение «грубого проступка». Известно, что уличенный в употреблении допинга футболист подпадает под норму этого пункта, а потому, если срок дисквалификации Мудрика окажется чрезмерно большим, «Челси» вполне может пойти на разрыв контрактных отношений с украинцем.

Для того, чтобы расторгнуть контракт с Мудриком, согласно пункта о «грубом проступке» (будем исходить из того, что он в соглашении украинца присутствует), «Челси» потребуется лишь в письменном виде предупредить футболиста за 14 дней до момента свершения действия. Нетрудно догадаться, что в таком случае Мудрик не получит от «синих» неустойки в виде всей оставшейся суммы по контракту, а сможет претендовать только на жалование, ограниченное этими самыми 14 днями…

Теоретически, если подобное случится, Мудрик может подать апелляцию в ФА на решение «Челси» о разрыве контракта. Однако шансов на то, чтобы организация, которая сама же и выдаст дисквалификацию футболисту, впоследствии станет на его сторону по де-факто этому же делу не то, чтобы минимум, а их практически нет.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Более того, эксперты отмечают, что в арсенале юридических возможностей «Челси» остается еще и такое средство, как подача в суд на украинца за принесенный экономический ущерб. Похожая ситуация у «синих» уже была в 2004 году с румынским форвардом Адрианом Муту, уличенным в употреблении кокаина. Лондонцы могут настаивать на том, что заплатили за Мудрика 70 миллионов евро, но из-за безрассудных действий того вместо экономического актива получили лишь пассив, негативно влияющий на финансовую ситуацию клуба. Подобного рода разбирательства могут практически уничтожить карьеру Мудрика, но сейчас ничто не указывает на то, чтобы в «Челси» прибегли к подобному решению, так как случаи с украинцем и Муту все-таки кардинально разные, ведь румын употреблял наркотики осознанно, а Михаил прошел уйму полиграфов, говорящих в пользу версии, что он ни о чем противозаконном даже не догадывался.

В конце концов, не в пользу последнего, самого негативного для Мудрика, варианта говорит и тот факт, что подобного рода решение «Челси» станет прецедентом на будущее. После него потенциальные новички «синих» будут внимательно взвешивать целесообразность перехода в клуб, где за неосознанное попадание запрещенных медицинских препаратов в организм против тебя включится столь жесткая юридическая линия. А это вряд ли нужно «Челси» как клубу, заботящемуся о своем имидже на рынке футболистов.

Но о том, как в аспекте Мудрика поведет себя «Челси» мы поймем чуть позже. Сперва нам предстоит узнать срок дисквалификации, которой будет подвергнут украинец…