Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации. Украинский журналист Виктор Вацко отметил, что Мудрик уже сократил потенциальный срок дисквалификации – украинец отстранен от футбола еще с декабря прошлого года и это время будет идти в счет потенциального срока дисквалификации.

Отмечается, что Мудрик также прошел проверку на нескольких полиграфах на предмет употребления допинга. Все проверки показали один и тот же результат – футболист сознательно допинг не употреблял.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.