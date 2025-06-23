Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Англия
23 июня 2025, 19:25 |
5706
8

Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты

Михаил сознательно допинг не употреблял

23 июня 2025, 19:25 |
5706
8
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации. Украинский журналист Виктор Вацко отметил, что Мудрик уже сократил потенциальный срок дисквалификации – украинец отстранен от футбола еще с декабря прошлого года и это время будет идти в счет потенциального срока дисквалификации.

Отмечается, что Мудрик также прошел проверку на нескольких полиграфах на предмет употребления допинга. Все проверки показали один и тот же результат – футболист сознательно допинг не употреблял.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Назван трансферный приоритет Динамо. Клуб не хочет тратить много денег
«У Мельгосы странный контракт». Останется ли тренер в сборной Украины U-21
Чем интересным запомнились первые туры клубного чемпионата мира?
допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23 июня 2025, 08:49 2
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Тренер обратился к Джуду Беллингему

Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
Футбол | 23 июня 2025, 17:14 23
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»

Караваев надеется на успех в квалификации Лиги чемпионов

Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины
Футбол | 23.06.2025, 20:38
Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины
Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23.06.2025, 08:15
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Бокс | 23.06.2025, 06:55
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло
Складається таке враження, що Міша "нємножка дєбіл". Зараз його юристи видоюють, а потім ще і Челсі вздрючить по повній програмі 
Ответить
+1
Сергій Лавренюк
не треба було з московською шалавою водитися
Ответить
+1
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Да он телок. Чем кормили, то жрал. Учитывая что это 4 шлюхтарец пойманный на допинге, думаю ноги из этого недоклуба растут. 
Ответить
0
SandroKing
Как вариант в РПЛ играть
Ответить
-2
LexХХХ
А кого то хвилює? Не буде  грати ще  3,5 роки, а в 28 кар'єру вже не реанімуєш
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Night Watch
Шапа ему подсыпал на сборах
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 7
Бокс
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 5
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем