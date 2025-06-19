Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Англия
19 июня 2025, 18:34 | Обновлено 19 июня 2025, 18:42
3702
9

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

19 июня 2025, 18:34 | Обновлено 19 июня 2025, 18:42
3702
9
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайл Мудрик

По информации The Athletic, допинг-проба B (повторная) Михаила Мудрика дала позитивный результат, поэтому у украинского игрока на этот момент осталось два варианта и 20 дней на решение.

Первый: признать свою вину, согласиться с результатами допинг-проб и ждать вердикта Ассоциации футбола Англии, которая и должна объявить о сроке дисквалификации (или отсутствии дисквалификации).

Второй: не согласится с выводом экспертиз и потребовать организацию заседания с представителями Ассоциации футбола Англии.

Сообщается, что максимальный срок наказания может составить 4 года с момента отстранения в декабре минувшего года.

По теме:
Обнародована символическая сборная 1-го тура группового этапа КЧМ
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига допинг Футбольная ассоциация Англии
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(58)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 08:02 12
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Футбол | 19 июня 2025, 01:11 0
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом

18 июня мадридский клуб прервал победную серию на турнире

Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Футбол | 19.06.2025, 13:55
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18.06.2025, 22:19
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
«Нет собственного стиля». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал коуча ПСЖ
Футбол | 19.06.2025, 17:59
«Нет собственного стиля». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал коуча ПСЖ
«Нет собственного стиля». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал коуча ПСЖ
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
не визнати вину, але
погодитись з результатами аналізів проб
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Що може вирішити людина з недоразіитим виразом обличча.Може за 4 роки хоча б одну книжку прочитає .першу в житті 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Bond.v.v.
Да там адвокати піську др.оч@пть косять бабло з дурника, а. в кінці отримає по по повній. Розумний йолоп піде до якогось університету навчитися, але це не те.
Ответить
-3
Gargantua81
были прецеденты когда попавшиеся отрицали вину, но признавали, что глотали сперму. а партнер возможно принимал допинг. ну и, дескать, так наглотались...
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 2
Теннис
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 2
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем