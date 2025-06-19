Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Дело становится все более серьезным
По информации The Athletic, допинг-проба B (повторная) Михаила Мудрика дала позитивный результат, поэтому у украинского игрока на этот момент осталось два варианта и 20 дней на решение.
Первый: признать свою вину, согласиться с результатами допинг-проб и ждать вердикта Ассоциации футбола Англии, которая и должна объявить о сроке дисквалификации (или отсутствии дисквалификации).
Второй: не согласится с выводом экспертиз и потребовать организацию заседания с представителями Ассоциации футбола Англии.
Сообщается, что максимальный срок наказания может составить 4 года с момента отстранения в декабре минувшего года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира
18 июня мадридский клуб прервал победную серию на турнире
погодитись з результатами аналізів проб