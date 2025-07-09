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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 02:43 | Обновлено 09 июля 2025, 02:55
37
0

Клубный ЧМ-2025. Назван лучший игрок матча Челси против Флуминенсе

Жоао Педро оформил дубль в полуфинальном поединке

09 июля 2025, 02:43 | Обновлено 09 июля 2025, 02:55
37
0
Клубный ЧМ-2025. Назван лучший игрок матча Челси против Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Английский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» (Бразилия) со счетом 2:0.

Полуфинальный матч состоялся 8 июля на стадионе «Мидоулендс» в Ист-Резерфорде (США).

Героем встречи стал Жоао Педро, оформивший дубль. Сначала он забил на 18-й минуте, а после перерыва во второй раз поразил ворота бразильцев (56-я минута).

Жоао Педро был признан лучшим игроком матча и получил приз от организаторов.

Финал турнира с участием «Челси» состоится 13 июля. Соперник определится в матче между ПСЖ и «Реалом», который пройдет 9 июля.

Клубный чемпионат мира 2025

Полуфинал. 8 июля, Ист-Резерфорд (США)

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Жоао Педро, 18, 56

Видео голов и обзор

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Челси Жоао Педро Жункейра лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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