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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 21:19 | Обновлено 08 июля 2025, 21:26
1385
1

Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге

Клубы контактировали между собой по этому вопросу

08 июля 2025, 21:19 | Обновлено 08 июля 2025, 21:26
1385
1
Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, единственной командой ПФЛ, которая еще не начала подготовку к новому сезону, является клуб Первой лиги «Минай», который покинули главный тренер и все ведущие игроки.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что «Минай», чтобы остаться на плаву, может уступить место в Первой лиге землякам из «Ужгорода» и продолжить выступления во Второй лиге, где расходы значительно ниже.

Руководители клубов контактировали по этому поводу. В итоге «Ужгород» решил остаться во Второй лиге, мотивируя это тем, что бюджет на новый сезон уже утвержден, селекционная работа завершена. Костяк команды составляют в основном молодые футболисты, которые хотят подняться в классе по спортивному принципу.

Что же касается игроков «Миная», то неизвестно, когда они соберутся после отпуска. На 2 августа запланирован стартовый поединок «Миная» против «Металлиста».

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Ужгород чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Минай Алексей Малаки инсайд снятие с чемпионата
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Arera
Жалко Минай. Хорошая бойцовская команда была!
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