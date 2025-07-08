Стало известно, займет ли Ужгород место Миная в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, единственной командой ПФЛ, которая еще не начала подготовку к новому сезону, является клуб Первой лиги «Минай», который покинули главный тренер и все ведущие игроки.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что «Минай», чтобы остаться на плаву, может уступить место в Первой лиге землякам из «Ужгорода» и продолжить выступления во Второй лиге, где расходы значительно ниже.

Руководители клубов контактировали по этому поводу. В итоге «Ужгород» решил остаться во Второй лиге, мотивируя это тем, что бюджет на новый сезон уже утвержден, селекционная работа завершена. Костяк команды составляют в основном молодые футболисты, которые хотят подняться в классе по спортивному принципу.

Что же касается игроков «Миная», то неизвестно, когда они соберутся после отпуска. На 2 августа запланирован стартовый поединок «Миная» против «Металлиста».