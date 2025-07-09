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  4. Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Испания
09 июля 2025, 00:20 |
1580
1

Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры

Украинцем интересуется «Трабзонспор»

09 июля 2025, 00:20 |
1580
1
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может уже вскоре сменить клубную прописку.

По информации турецким СМИ, Цыганкова настроен приобрести турецкий «Трабзонспор», который уже начал официальные переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что это может быть аренда с правом выкупа.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига трансферы Ла Лиги Трабзонспор чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 1
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ALFred
Наврядчи, в оренду Жирона його не віддасть, можливо продажа за гроші і то є сумніви
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