Реал и ПСЖ в полуфинале, поражение Динамо от венгров, новый клуб Таловерова
Головні новини за 5 липня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботту, 5 июля.
1А. Не получилось добыть положительный результат. Динамо проиграло Кишварде
Киевляне проиграли первый спарринг на сборах венгерскому коллективу
1В. Александрия в контрольном матче проиграла чемпиону Хорватии
Вице-чемпион Украины пропустил от хорватского клуба «Риека» четыре мяча
2А. Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Мадридская команда до 90 минуты уверенно контролировала игру, но дальше началось шоу
2В. Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Французская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира
2С. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси
3. Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала
Украинка и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Линетт / Пера во 2-м круге мейджора
4А. Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Даяна Ястремская в третьем раунде травяного мейджора проиграла Джессике Бузас Манейро
4В. Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Янник Синнер и Новак Джокович добыли убедительные победы в третьем раунде мейджора
5. Удачная последняя попытка. Кохан стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги
На соревнованиях в Юджине украинец метнул молот на 79.27 метра
6. Украинский форвард Степанов оформил дубль за Нюрнберг в товарищеском матче
Артем помог команде победить Шпортфройнде со счетом 7:2
7. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Максим Таловеров стал игроком «Сток Сити»
8А. Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
На этот раз наша команда уступила
8В. Евроволей U22. Украина успешно стартовала в квалификации
Для выхода в финальную часть нашим землячкам остался один шаг
9. Клуб 30+: Жиру, Погба, Де Брюйне. Лучшие дешевые трансферы лета
Второй этап разговоров о летних новичках топ-лиг
10. От Щеголькова до Лужного: ТОП-5 правых беков киевского Динамо всех времен
Современным динамовцам есть на кого равняться
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