Реал и ПСЖ в полуфинале, поражение Динамо от венгров, новый клуб Таловерова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботту, 5 июля.

1А. Не получилось добыть положительный результат. Динамо проиграло Кишварде

Киевляне проиграли первый спарринг на сборах венгерскому коллективу

1В. Александрия в контрольном матче проиграла чемпиону Хорватии

Вице-чемпион Украины пропустил от хорватского клуба «Риека» четыре мяча

2А. Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ

Мадридская команда до 90 минуты уверенно контролировала игру, но дальше началось шоу

2В. Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию

Французская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира

2С. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары

Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси

3. Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала

Украинка и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Линетт / Пера во 2-м круге мейджора

4А. Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025

Даяна Ястремская в третьем раунде травяного мейджора проиграла Джессике Бузас Манейро

4В. Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин

Янник Синнер и Новак Джокович добыли убедительные победы в третьем раунде мейджора

5. Удачная последняя попытка. Кохан стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги

На соревнованиях в Юджине украинец метнул молот на 79.27 метра

6. Украинский форвард Степанов оформил дубль за Нюрнберг в товарищеском матче

Артем помог команде победить Шпортфройнде со счетом 7:2

7. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии

Максим Таловеров стал игроком «Сток Сити»

8А. Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке

На этот раз наша команда уступила

8В. Евроволей U22. Украина успешно стартовала в квалификации

Для выхода в финальную часть нашим землячкам остался один шаг

9. Клуб 30+: Жиру, Погба, Де Брюйне. Лучшие дешевые трансферы лета

Второй этап разговоров о летних новичках топ-лиг

10. От Щеголькова до Лужного: ТОП-5 правых беков киевского Динамо всех времен

Современным динамовцам есть на кого равняться