Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025

5 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части женской сетки одиночного разряда.

Украинская теннисистка Даяна Ястремксая в трех сетах проиграла Джессике Бузас Манейро. Испанка далее поборется против Людмилы Самсоновой, которая в третьем раунде прошла Дарью Касаткину.

Четвертая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Даниэль Коллинз. В четвертом круге полька встретится с 23-й сеяной Кларой Таусон. Представительница Дании в 1/16 финала выиграла у Елены Рыбакиной.

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Прошлогодняя чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова потерпела поражение от Эммы Наварро. Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева – «нейтралка» обыграла Хэйли Баптист.

В еще одном поединке 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Белинда Бенчич и Екатерина Александрова. Швейцарка в четвертом раунде вырвала победу у Элизабетты Коччаретто, а россиянка оказалась сильнее Зейнеп Сонмез.

Днем ранее прошли поединки третьего круга в верхней части сетки, по итогам которых выступления на британском слэме завершила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Хэйли Баптист – 6:1, 6:3

Барбора Крейчикова [17] – Эмма Наварро [10] – 6:2, 3:6, 4:6

Зейнеп Сонмез – Екатерина Александрова [18] – 3:6, 6:7 (1:7)

Белинда Бенчич – Элизабетта Коччаретто – 6:4, 3:6, 7:6 (10:7)

Ига Свентек [8] – Даниэль Коллинз – 6:2, 6:3

Клара Таусон [23] – Елена Рыбакина [11] – 7:6 (8:6), 6:3

Дарья Касаткина [16] – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 3:6

Джессика Бузас Манейро – Даяна Ястремская – 6:1, 2:6, 6:3

Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24]

Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд

Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13]

Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Эмма Наварро [10]

Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич

Ига Свентек [8] – Клара Таусон [23]

Людмила Самсонова [19] – Джессика Бузас Манейро