Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Даяна Ястремская в третьем раунде травяного мейджора проиграла Джессике Бузас Манейро
5 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части женской сетки одиночного разряда.
Украинская теннисистка Даяна Ястремксая в трех сетах проиграла Джессике Бузас Манейро. Испанка далее поборется против Людмилы Самсоновой, которая в третьем раунде прошла Дарью Касаткину.
Четвертая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Даниэль Коллинз. В четвертом круге полька встретится с 23-й сеяной Кларой Таусон. Представительница Дании в 1/16 финала выиграла у Елены Рыбакиной.
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Прошлогодняя чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова потерпела поражение от Эммы Наварро. Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева – «нейтралка» обыграла Хэйли Баптист.
В еще одном поединке 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Белинда Бенчич и Екатерина Александрова. Швейцарка в четвертом раунде вырвала победу у Элизабетты Коччаретто, а россиянка оказалась сильнее Зейнеп Сонмез.
Днем ранее прошли поединки третьего круга в верхней части сетки, по итогам которых выступления на британском слэме завершила первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [7] – Хэйли Баптист – 6:1, 6:3
Барбора Крейчикова [17] – Эмма Наварро [10] – 6:2, 3:6, 4:6
Зейнеп Сонмез – Екатерина Александрова [18] – 3:6, 6:7 (1:7)
Белинда Бенчич – Элизабетта Коччаретто – 6:4, 3:6, 7:6 (10:7)
Ига Свентек [8] – Даниэль Коллинз – 6:2, 6:3
Клара Таусон [23] – Елена Рыбакина [11] – 7:6 (8:6), 6:3
Дарья Касаткина [16] – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 3:6
Джессика Бузас Манейро – Даяна Ястремская – 6:1, 2:6, 6:3
Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24]
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд
Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13]
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [7] –
Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич
Ига Свентек [8] – Клара Таусон [23]
Людмила Самсонова [19] – Джессика Бузас Манейро
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