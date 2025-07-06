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  4. Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Уимблдон
06 июля 2025, 04:05 |
213
1

Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025

Даяна Ястремская в третьем раунде травяного мейджора проиграла Джессике Бузас Манейро

06 июля 2025, 04:05 |
213
1
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части женской сетки одиночного разряда.

Украинская теннисистка Даяна Ястремксая в трех сетах проиграла Джессике Бузас Манейро. Испанка далее поборется против Людмилы Самсоновой, которая в третьем раунде прошла Дарью Касаткину.

Четвертая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Даниэль Коллинз. В четвертом круге полька встретится с 23-й сеяной Кларой Таусон. Представительница Дании в 1/16 финала выиграла у Елены Рыбакиной.

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Прошлогодняя чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова потерпела поражение от Эммы Наварро. Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева – «нейтралка» обыграла Хэйли Баптист.

В еще одном поединке 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Белинда Бенчич и Екатерина Александрова. Швейцарка в четвертом раунде вырвала победу у Элизабетты Коччаретто, а россиянка оказалась сильнее Зейнеп Сонмез.

Днем ранее прошли поединки третьего круга в верхней части сетки, по итогам которых выступления на британском слэме завершила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Хэйли Баптист – 6:1, 6:3
Барбора Крейчикова [17] – Эмма Наварро [10] – 6:2, 3:6, 4:6

Зейнеп Сонмез – Екатерина Александрова [18] – 3:6, 6:7 (1:7)
Белинда Бенчич – Элизабетта Коччаретто – 6:4, 3:6, 7:6 (10:7)

Ига Свентек [8] – Даниэль Коллинз – 6:2, 6:3
Клара Таусон [23] – Елена Рыбакина [11] – 7:6 (8:6), 6:3

Дарья Касаткина [16] – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 3:6
Джессика Бузас Манейро – Даяна Ястремская – 6:1, 2:6, 6:3

Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24]
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд

Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13]
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Эмма Наварро [10]
Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич

Ига Свентек [8] – Клара Таусон [23]
Людмила Самсонова [19] – Джессика Бузас Манейро

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Уимблдон-2025 Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Людмила Самсонова Дарья Касаткина Клара Таусон Елена Рыбакина Ига Свёнтек Даниэль Коллинз Белинда Бенчич Элизабетта Коччаретто Екатерина Александрова Зейнеп Сонмез Эмма Наварро Барбора Крейчикова Хейли Баптист Мирра Андреева Анастасия Павлюченкова Сонай Картал Аманда Анисимова Линда Носкова Солана Сиерра Лаура Зигемунд Арина Соболенко Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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adidas777
скільки парашної петушні пройшло, жах...
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