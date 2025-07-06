Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 02:50 | Обновлено 06 июля 2025, 02:53
203
0

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары

Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси

06 июля 2025, 02:50 | Обновлено 06 июля 2025, 02:53
203
0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля состоялись два последних матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025.

Французский ПСЖ переиграл мюнхенскую Баварию 2:0. Голами отличились Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридский Реал одолел Боруссию Дортмунд 3:2. Все шло к тому, что сливочные победят 2:0, но после 90+3-й минуты команды решили подарить болельщикам еще три забитых мяча. У Реала отличились Гонсало Гарсия, Фран Гарсия и Килиан Мбаппе, а у Боруссии Д голы оформили Максимилиан Байер и Серу Гирасси.

ПСЖ и Реал образовали вторую полуфинальную пару КЧМ-2025. Очное противостояние двух европейских грандов состоится 9 июля в Ист-Рутерфорде.

Днем ранее была определена первая полуфинальная пара клубного мундиаля: Флуминенсе vs Челси. Бразильцы справились с ФК Аль-Хиляль 2:1, а лондонцы с идентичным счетом обыграл Палмейрас. Трехцветные и синие встретятся между собой 8 числа, также в Ист-Рутердофе.

Полуфинальные пары КЧМ-2025:

  • 08.07, 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия)
  • 09.07, 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

Клубный чемпионат мира 2025. 1/4 финала, 5 июля

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 2:0

Голы: Дуэ, 78, Дембеле, 90+6

Удаление: Пако, 82, Эрнандес, 90+2

Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:2

Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8 (пен.)

Удаление: Хейсен, 90+8

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д статистические расклады Флуминенсе Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Футбол | 05 июля 2025, 06:47 2
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале

Тренер впечатлен игрой Франа Гонсалеса

БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
Бокс | 05 июля 2025, 06:28 4
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»

Мартин уверен в победе Александра

ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
Футбол | 06.07.2025, 02:08
ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Футбол | 05.07.2025, 13:12
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
ЛОМАЧЕНКО: «Украинцев произвольно пакуют. Ты вот почему не воюешь?»
Бокс | 05.07.2025, 23:30
ЛОМАЧЕНКО: «Украинцев произвольно пакуют. Ты вот почему не воюешь?»
ЛОМАЧЕНКО: «Украинцев произвольно пакуют. Ты вот почему не воюешь?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 6
Футбол
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
04.07.2025, 12:31
Футбол
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 8
Футбол
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
05.07.2025, 00:10 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
05.07.2025, 05:23
Бокс
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем