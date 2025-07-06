Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Королевский клуб поборется протис ПСЖ, Флуминенсе сыграет с Челси
5 июля состоялись два последних матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025.
Французский ПСЖ переиграл мюнхенскую Баварию 2:0. Голами отличились Дезире Дуэ и Усман Дембеле.
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Мадридский Реал одолел Боруссию Дортмунд 3:2. Все шло к тому, что сливочные победят 2:0, но после 90+3-й минуты команды решили подарить болельщикам еще три забитых мяча. У Реала отличились Гонсало Гарсия, Фран Гарсия и Килиан Мбаппе, а у Боруссии Д голы оформили Максимилиан Байер и Серу Гирасси.
ПСЖ и Реал образовали вторую полуфинальную пару КЧМ-2025. Очное противостояние двух европейских грандов состоится 9 июля в Ист-Рутерфорде.
Днем ранее была определена первая полуфинальная пара клубного мундиаля: Флуминенсе vs Челси. Бразильцы справились с ФК Аль-Хиляль 2:1, а лондонцы с идентичным счетом обыграл Палмейрас. Трехцветные и синие встретятся между собой 8 числа, также в Ист-Рутердофе.
Полуфинальные пары КЧМ-2025:
- 08.07, 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия)
- 09.07, 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
Клубный чемпионат мира 2025. 1/4 финала, 5 июля
ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 2:0
Голы: Дуэ, 78, Дембеле, 90+6
Удаление: Пако, 82, Эрнандес, 90+2
Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:2
Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8 (пен.)
Удаление: Хейсен, 90+8
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